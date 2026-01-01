O MeTube é um frontend baseado em navegador para yt-dlp que permite baixar vídeos do YouTube e de mais de 1.000 outras plataformas de qualquer dispositivo sem instalar software. Ele suporta seleção de qualidade até 4K, extração de áudio para MP3, downloads de playlists e canais, e uma fila de download em tempo real com acompanhamento de progresso — tudo a partir de uma interface limpa e otimizada para dispositivos móveis.

Auto-hospedar o MeTube no seu VPS significa que os downloads são executados em velocidades de datacenter, os arquivos são armazenados no lado do servidor para recuperação posterior, e o serviço continua funcionando à medida que as plataformas mudam — independentemente de extensões de navegador que quebram ou ferramentas de download comerciais que impõem limites de qualidade e exigem contas.