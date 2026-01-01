Implante MeTube com um clique.
Interface web auto-hospedada para baixar vídeos do YouTube e mais de 1.000 outros sites via yt-dlp.
Escolha um plano VPS para MeTube
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MeTube
O MeTube é um frontend baseado em navegador para yt-dlp que permite baixar vídeos do YouTube e de mais de 1.000 outras plataformas de qualquer dispositivo sem instalar software. Ele suporta seleção de qualidade até 4K, extração de áudio para MP3, downloads de playlists e canais, e uma fila de download em tempo real com acompanhamento de progresso — tudo a partir de uma interface limpa e otimizada para dispositivos móveis.
Auto-hospedar o MeTube no seu VPS significa que os downloads são executados em velocidades de datacenter, os arquivos são armazenados no lado do servidor para recuperação posterior, e o serviço continua funcionando à medida que as plataformas mudam — independentemente de extensões de navegador que quebram ou ferramentas de download comerciais que impõem limites de qualidade e exigem contas.
MeTube: principais recursos
1.000+ Sites Compatíveis
Baixe do YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud e mais de mil outras plataformas de vídeo e áudio.
Qualidade Até 4K
Selecione a resolução e o formato exatos que você precisa, incluindo extração somente de áudio para MP3 ou outros formatos.
Downloads de Playlist
Enfileire uma playlist ou um canal inteiros para download em lote e deixe o servidor processá-lo em segundo plano.
Acesso Baseado em Navegador
Não é necessário software cliente — gerencie downloads de qualquer telefone, tablet ou computador com um navegador.
Velocidades de Download do Servidor
Os downloads são executados no seu VPS na largura de banda total do servidor, liberando seu dispositivo local e sua conexão com a internet.
Por que executar MeTube na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.