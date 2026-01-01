O October CMS é um sistema de gerenciamento de conteúdo moderno construído sobre o framework PHP Laravel. Projetado tanto para desenvolvedores quanto para equipes de conteúdo, combina uma interface de backend limpa com uma poderosa arquitetura de temas e plugins, tornando fácil a construção de sites personalizados e aplicações web de qualquer complexidade.

Hospedar o October CMS em seu VPS oferece total propriedade sobre seu conteúdo, temas e plugins, sem taxas por site ou dependência de fornecedor. Com suporte para MySQL e MariaDB, um rico ecossistema de plugins da comunidade e uma base de código amigável para desenvolvedores, ele se adapta a tudo, desde blogs simples até plataformas sofisticadas de múltiplas páginas.