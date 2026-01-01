Implante October CMS com instalação em um clique.
CMS PHP auto-hospedado construído no framework Laravel para construir sites e aplicações web modernos e flexíveis.
Escolha um plano VPS para October CMS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com October CMS
O October CMS é um sistema de gerenciamento de conteúdo moderno construído sobre o framework PHP Laravel. Projetado tanto para desenvolvedores quanto para equipes de conteúdo, combina uma interface de backend limpa com uma poderosa arquitetura de temas e plugins, tornando fácil a construção de sites personalizados e aplicações web de qualquer complexidade.
Hospedar o October CMS em seu VPS oferece total propriedade sobre seu conteúdo, temas e plugins, sem taxas por site ou dependência de fornecedor. Com suporte para MySQL e MariaDB, um rico ecossistema de plugins da comunidade e uma base de código amigável para desenvolvedores, ele se adapta a tudo, desde blogs simples até plataformas sofisticadas de múltiplas páginas.
October CMS: principais recursos
Fundação Laravel
Construído sobre o framework PHP Laravel, oferecendo Eloquent ORM, Artisan CLI e convenções familiares que tornam a personalização e a extensão diretas para desenvolvedores PHP.
Ecossistema de Plugins
Amplie a funcionalidade com plugins da comunidade e oficiais que abrangem formulários, SEO, galerias e autenticação, sem escrever código personalizado.
Editor Visual de Backend
Gerencie páginas, layouts, parciais e blocos de conteúdo através de uma interface de backend intuitiva sem editar arquivos diretamente no servidor.
Sistema de Temas Flexível
Crie ou personalize temas usando a modelagem Twig e configurações de componentes definidas em YAML que separam claramente a apresentação da lógica da aplicação.
API de Conteúdo Sem Interface
Expor conteúdo via endpoints de API REST para alimentar front-ends headless juntamente com páginas tradicionais renderizadas no servidor da mesma instalação.
Por que executar October CMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.