Open Dronelog é um analisador de registro de voo de drone de código aberto que importa exportações DJI, Litchi e Airdata para um banco de dados DuckDB local e os expõe através de um painel web interativo. Ao contrário dos serviços em nuvem que bloqueiam seu histórico de voos por trás de assinaturas ou limites de upload, cada voo, número de série da bateria e amostra de telemetria permanece em seu próprio servidor, e as análises são executadas localmente com downsampling automático para conjuntos de dados muito grandes.

Hospedar o Open Dronelog em seu VPS mantém caminhos de voo pessoalmente identificáveis, números de série de drones e histórico de bateria inteiramente sob seu controle. Você pode sincronizar logs automaticamente de uma pasta montada, gerar relatórios regulatórios A4 imprimíveis para as autoridades e compartilhar uma única instância em toda uma equipe de drones sem taxas por piloto.