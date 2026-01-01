Implante Open Dronelog com instalação em um clique.
Analisador auto-hospedado para registros de voo de drones DJI e Litchi com mapas 3D, gráficos de telemetria e relatórios de voo imprimíveis.
Escolha um plano VPS para Open Dronelog
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Open Dronelog
Open Dronelog é um analisador de registro de voo de drone de código aberto que importa exportações DJI, Litchi e Airdata para um banco de dados DuckDB local e os expõe através de um painel web interativo. Ao contrário dos serviços em nuvem que bloqueiam seu histórico de voos por trás de assinaturas ou limites de upload, cada voo, número de série da bateria e amostra de telemetria permanece em seu próprio servidor, e as análises são executadas localmente com downsampling automático para conjuntos de dados muito grandes.
Hospedar o Open Dronelog em seu VPS mantém caminhos de voo pessoalmente identificáveis, números de série de drones e histórico de bateria inteiramente sob seu controle. Você pode sincronizar logs automaticamente de uma pasta montada, gerar relatórios regulatórios A4 imprimíveis para as autoridades e compartilhar uma única instância em toda uma equipe de drones sem taxas por piloto.
Open Dronelog: principais recursos
Importação de Log Multi-Formato
Importe exportações DJI .txt, Litchi CSV e do Airdata com detecção automática de unidades, deduplicação inteligente e plugins de parser de terceiros opcionais.
Mapas de Voo Interativos
Reproduza voos em um mapa 3D com camadas selecionáveis de Satélite, Topográficas ou OpenStreetMap, controle de velocidade variável e visualização ao vivo do controle RC.
Gráficos de Telemetria
Gráficos sincronizados de arrastar para zoom para altura, velocidade, tensões das células da bateria, atitude, sinal RC, GPS e distância até a casa para cada voo.
Monitoramento da saúde da bateria
Contagens de ciclo por bateria, histórico de capacidade de carga total e tendências de minutos de uso ajudam a identificar a degradação antes que uma bateria falhe em voo.
Relatórios de voo imprimíveis
Gerar relatórios HTML A4 configuráveis com grupos de campos selecionáveis, dados meteorológicos e agrupamento dia a dia que imprimem diretamente em PDF para as autoridades.
Armazenamento Local em Primeiro Lugar
Todos os voos ficam em um banco de dados DuckDB local com exportação para CSV, JSON, GPX e KML, além de backup e restauração completos — nenhum upload para a nuvem é necessário.
Por que executar Open Dronelog na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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