Implante o Ackee com instalação em um clique.
Análise de sites auto-hospedada e focada em privacidade que rastreia visitantes sem comprometer seus dados pessoais.
Escolha um plano VPS para Ackee
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ackee
Ackee é uma plataforma de análise de código aberto, baseada em Node.js, que roda inteiramente no seu próprio servidor. Ela usa um processo de anonimização em várias etapas para remover informações de identificação pessoal dos dados dos visitantes, enquanto ainda fornece insights significativos sobre visualizações de página, referências, durações de sessão e tipos de dispositivo.
Ao contrário dos serviços de análise tradicionais que armazenam os dados dos seus visitantes em infraestrutura de terceiros, o Ackee oferece a você total propriedade dos seus dados de tráfego. Sua interface minimalista e API GraphQL centralizada tornam simples monitorar vários sites e integrar dados de análise em painéis personalizados ou pipelines de relatórios — sem banners de cookies ou dores de cabeça com a LGPD.
Ackee: principais recursos
Privacidade desde a concepção
A anonimização multi-etapas remove informações de identificação pessoal antes do armazenamento, para que você possa coletar insights úteis — o que pode ajudar a reduzir a necessidade de banners de cookies ou simplificar a conformidade, dependendo da jurisdição e da configuração.
Domínios ilimitados
Monitore quantos sites e aplicações precisar a partir de um único painel, sem níveis de preço por site ou limites baseados em tráfego.
GraphQL API
Uma API GraphQL centralizada permite que você puxe dados de análise programaticamente para painéis personalizados, relatórios ou ferramentas de terceiros sem estar vinculado à UI integrada.
Script de rastreamento leve
O trecho de rastreamento tem impacto mínimo no desempenho de suas páginas, evitando as penalidades de velocidade da página associadas a bibliotecas de análise comercial mais pesadas.
Rastreamento de eventos personalizado
Acompanhe interações específicas do usuário além das visualizações de página, proporcionando a você visibilidade sobre conversões, cliques em botões e outras ações significativas em seus sites.
Por que executar Ackee na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.