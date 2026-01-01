Ackee é uma plataforma de análise de código aberto, baseada em Node.js, que roda inteiramente no seu próprio servidor. Ela usa um processo de anonimização em várias etapas para remover informações de identificação pessoal dos dados dos visitantes, enquanto ainda fornece insights significativos sobre visualizações de página, referências, durações de sessão e tipos de dispositivo.

Ao contrário dos serviços de análise tradicionais que armazenam os dados dos seus visitantes em infraestrutura de terceiros, o Ackee oferece a você total propriedade dos seus dados de tráfego. Sua interface minimalista e API GraphQL centralizada tornam simples monitorar vários sites e integrar dados de análise em painéis personalizados ou pipelines de relatórios — sem banners de cookies ou dores de cabeça com a LGPD.