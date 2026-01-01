Implante Apache Superset com instalação em um clique.
Moderna plataforma de inteligência de negócios de código aberto para construir painéis interativos, explorar conjuntos de dados e executar análises SQL em mais de 40 bancos de dados.
Escolha um plano VPS para Apache Superset
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache Superset
O Apache Superset é uma plataforma de business intelligence de nível empresarial que torna a exploração de dados acessível a usuários de todos os níveis técnicos. Analistas contam com uma interface no-code de arrastar e soltar para criar gráficos e painéis, enquanto engenheiros têm o SQL Lab — um SQL IDE completo com histórico de consultas, consultas salvas e exportação de resultados. O Superset se conecta a mais de 40 bancos de dados SQL e data warehouses através do SQLAlchemy, fornecendo uma camada de análise unificada em toda a sua pilha de dados.
Hospedar o Superset por conta própria no seu VPS significa usuários ilimitados, fontes de dados ilimitadas e nenhuma licença por usuário. Os dados da empresa permanecem dentro da sua infraestrutura, atendendo aos requisitos de conformidade, enquanto PostgreSQL e Redis — incluídos neste modelo — lidam com o armazenamento de metadados e o cache de consultas para um desempenho pronto para produção.
Apache Superset: principais recursos
Biblioteca de visualização rica
Escolha entre dezenas de tipos de gráficos — gráficos de barras, gráficos de linha, gráficos de dispersão, mapas geoespaciais e muito mais — para representar seus dados de forma clara.
SQL Lab IDE
Escreva e execute consultas SQL com destaque de sintaxe, histórico de consultas e exportação de resultados — conectando dashboards sem código e trabalho avançado com dados.
Mais de 40 conectores de banco de dados
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift e dezenas de outros através de uma camada de conector unificada baseada em SQLAlchemy.
Painéis interativos
Crie painéis com filtros cruzados, navegação detalhada e relatórios de e-mail agendados para que as partes interessadas sempre tenham insights atuais.
Controle de acesso baseado em função
Atribua permissões granulares a conjuntos de dados, painéis e fontes de dados para que cada equipe veja apenas o que está autorizada a acessar.
Por que executar Apache Superset na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.