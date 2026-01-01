O Apache Superset é uma plataforma de business intelligence de nível empresarial que torna a exploração de dados acessível a usuários de todos os níveis técnicos. Analistas contam com uma interface no-code de arrastar e soltar para criar gráficos e painéis, enquanto engenheiros têm o SQL Lab — um SQL IDE completo com histórico de consultas, consultas salvas e exportação de resultados. O Superset se conecta a mais de 40 bancos de dados SQL e data warehouses através do SQLAlchemy, fornecendo uma camada de análise unificada em toda a sua pilha de dados.

Hospedar o Superset por conta própria no seu VPS significa usuários ilimitados, fontes de dados ilimitadas e nenhuma licença por usuário. Os dados da empresa permanecem dentro da sua infraestrutura, atendendo aos requisitos de conformidade, enquanto PostgreSQL e Redis — incluídos neste modelo — lidam com o armazenamento de metadados e o cache de consultas para um desempenho pronto para produção.