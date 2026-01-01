Até 70% de desconto no Apache Superset

Implante Apache Superset com instalação em um clique.

Moderna plataforma de inteligência de negócios de código aberto para construir painéis interativos, explorar conjuntos de dados e executar análises SQL em mais de 40 bancos de dados.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$ 29,99 /mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Apache Superset com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para Apache Superset

66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 2.111,76). Renovação por R$ 59,99/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.055,76 (preço normal R$ 2.615,76). Renovação por R$ 77,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 4.727,76). Renovação por R$ 149,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 8.639,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 719,76 (preço normal R$ 2.111,76). Renovação por R$ 59,99/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.055,76 (preço normal R$ 2.615,76). Renovação por R$ 77,99/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 1.439,76 (preço normal R$ 4.727,76). Renovação por R$ 149,99/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
24 meses por apenas R$ 2.879,76 (preço normal R$ 8.639,76). Renovação por R$ 259,99/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Apache Superset

O Apache Superset é uma plataforma de business intelligence de nível empresarial que torna a exploração de dados acessível a usuários de todos os níveis técnicos. Analistas contam com uma interface no-code de arrastar e soltar para criar gráficos e painéis, enquanto engenheiros têm o SQL Lab — um SQL IDE completo com histórico de consultas, consultas salvas e exportação de resultados. O Superset se conecta a mais de 40 bancos de dados SQL e data warehouses através do SQLAlchemy, fornecendo uma camada de análise unificada em toda a sua pilha de dados.

Hospedar o Superset por conta própria no seu VPS significa usuários ilimitados, fontes de dados ilimitadas e nenhuma licença por usuário. Os dados da empresa permanecem dentro da sua infraestrutura, atendendo aos requisitos de conformidade, enquanto PostgreSQL e Redis — incluídos neste modelo — lidam com o armazenamento de metadados e o cache de consultas para um desempenho pronto para produção.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Apache Superset: principais recursos

Biblioteca de visualização rica

Escolha entre dezenas de tipos de gráficos — gráficos de barras, gráficos de linha, gráficos de dispersão, mapas geoespaciais e muito mais — para representar seus dados de forma clara.

SQL Lab IDE

Escreva e execute consultas SQL com destaque de sintaxe, histórico de consultas e exportação de resultados — conectando dashboards sem código e trabalho avançado com dados.

Mais de 40 conectores de banco de dados

Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift e dezenas de outros através de uma camada de conector unificada baseada em SQLAlchemy.

Painéis interativos

Crie painéis com filtros cruzados, navegação detalhada e relatórios de e-mail agendados para que as partes interessadas sempre tenham insights atuais.

Controle de acesso baseado em função

Atribua permissões granulares a conjuntos de dados, painéis e fontes de dados para que cada equipe veja apenas o que está autorizada a acessar.

Por que executar Apache Superset na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

Ackee

Ackee

Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.

Selecionar
Apache DevLake

Apache DevLake

Plataforma de código aberto para métricas DORA e análises de equipes de engenharia

Selecionar
Aptabase

Aptabase

Análise de SDK com foco na privacidade para aplicativos móveis, de desktop e aplicações web

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.