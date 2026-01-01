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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Apache DevLake

Apache DevLake é uma plataforma de análise de engenharia de código aberto que consolida dados de rastreadores de problemas, hosts de código-fonte, pipelines de CI/CD e ferramentas de gerenciamento de incidentes em um data lake unificado. As equipes conectam GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty e dezenas de outras fontes para calcular automaticamente as métricas DORA — frequência de implantação, tempo de espera para mudanças, taxa de falha de mudança e tempo médio para recuperação — juntamente com painéis Grafana que visualizam o desempenho da equipe ao longo do tempo.

A auto-hospedagem do DevLake mantém toda a telemetria de engenharia e credenciais de integração na infraestrutura que você controla. Cada token de API e conexão OAuth é criptografado em repouso usando uma chave que você possui, e todas as métricas são armazenadas em um banco de dados MySQL em seu servidor — nenhum dado sai do seu ambiente para um serviço de análise de terceiros.

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O que você pode criar com {name}

Apache DevLake: principais recursos

Métricas DORA

Calcule automaticamente a frequência de implantação, o tempo de espera para alterações, a taxa de falha de alteração e o tempo médio de recuperação a partir de ferramentas conectadas — sem necessidade de coleta manual de dados.

Painéis prontos

Dashboards Grafana prontos para uso visualizam métricas DORA, tempo de ciclo de PR, idade dos bugs e a saúde do pipeline de deploy sem nenhuma configuração após a configuração.

Mais de 60 plugins de fonte de dados

Conectores pré-construídos para GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube e muito mais trazem todos os dados de engenharia para um só lugar.

Métricas SQL personalizadas

Consulte o data lake normalizado com SQL simples para definir métricas específicas da equipe, filtros e painéis personalizados, além das visualizações DORA integradas.

Armazenamento criptografado de credenciais

Todos os tokens de API e chaves OAuth são criptografados em repouso usando uma chave gerada automaticamente, armazenada exclusivamente em seu banco de dados MySQL auto-hospedado.

Por que executar Apache DevLake na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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