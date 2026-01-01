Apache DevLake é uma plataforma de análise de engenharia de código aberto que consolida dados de rastreadores de problemas, hosts de código-fonte, pipelines de CI/CD e ferramentas de gerenciamento de incidentes em um data lake unificado. As equipes conectam GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty e dezenas de outras fontes para calcular automaticamente as métricas DORA — frequência de implantação, tempo de espera para mudanças, taxa de falha de mudança e tempo médio para recuperação — juntamente com painéis Grafana que visualizam o desempenho da equipe ao longo do tempo.

A auto-hospedagem do DevLake mantém toda a telemetria de engenharia e credenciais de integração na infraestrutura que você controla. Cada token de API e conexão OAuth é criptografado em repouso usando uma chave que você possui, e todas as métricas são armazenadas em um banco de dados MySQL em seu servidor — nenhum dado sai do seu ambiente para um serviço de análise de terceiros.