Implante Apache DevLake com instalação em um clique.
Plataforma de código aberto que agrega dados de mais de 60 ferramentas de desenvolvimento para calcular métricas DORA e visualizar o desempenho da equipe de engenharia.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache DevLake
Apache DevLake é uma plataforma de análise de engenharia de código aberto que consolida dados de rastreadores de problemas, hosts de código-fonte, pipelines de CI/CD e ferramentas de gerenciamento de incidentes em um data lake unificado. As equipes conectam GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty e dezenas de outras fontes para calcular automaticamente as métricas DORA — frequência de implantação, tempo de espera para mudanças, taxa de falha de mudança e tempo médio para recuperação — juntamente com painéis Grafana que visualizam o desempenho da equipe ao longo do tempo.
A auto-hospedagem do DevLake mantém toda a telemetria de engenharia e credenciais de integração na infraestrutura que você controla. Cada token de API e conexão OAuth é criptografado em repouso usando uma chave que você possui, e todas as métricas são armazenadas em um banco de dados MySQL em seu servidor — nenhum dado sai do seu ambiente para um serviço de análise de terceiros.
Apache DevLake: principais recursos
Métricas DORA
Calcule automaticamente a frequência de implantação, o tempo de espera para alterações, a taxa de falha de alteração e o tempo médio de recuperação a partir de ferramentas conectadas — sem necessidade de coleta manual de dados.
Painéis prontos
Dashboards Grafana prontos para uso visualizam métricas DORA, tempo de ciclo de PR, idade dos bugs e a saúde do pipeline de deploy sem nenhuma configuração após a configuração.
Mais de 60 plugins de fonte de dados
Conectores pré-construídos para GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube e muito mais trazem todos os dados de engenharia para um só lugar.
Métricas SQL personalizadas
Consulte o data lake normalizado com SQL simples para definir métricas específicas da equipe, filtros e painéis personalizados, além das visualizações DORA integradas.
Armazenamento criptografado de credenciais
Todos os tokens de API e chaves OAuth são criptografados em repouso usando uma chave gerada automaticamente, armazenada exclusivamente em seu banco de dados MySQL auto-hospedado.
Por que executar Apache DevLake na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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