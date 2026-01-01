Implante REDAXO com instalação em um clique.
CMS PHP flexível de código aberto que dá aos desenvolvedores controle total sobre o código de saída do site para sites simples e portais complexos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com REDAXO
REDAXO é um sistema de gerenciamento de conteúdo PHP de código aberto construído desde 2004 que dá aos desenvolvedores controle total sobre a saída do site. Ao contrário de CMSs que impõem uma estrutura HTML fixa, o REDAXO permite criar módulos personalizados que definem exatamente como o conteúdo é inserido e renderizado — desde landing pages mínimas até grandes portais multilíngues.
Hospedar o REDAXO em seu próprio VPS significa que você possui seu conteúdo, dados e personalizações sem taxas de plataforma ou restrições de fornecedor. Este template combina o REDAXO com o MariaDB 10.11 e instala automaticamente o CMS no primeiro início, para que você possa fazer login no painel de administração e começar a construir imediatamente.
REDAXO: principais recursos
Módulos de conteúdo personalizados
Crie módulos de conteúdo reutilizáveis que controlam exatamente como os editores inserem dados e como esses dados são renderizados em HTML — sem bloqueio de framework.
Controle total de saída
REDAXO não impõe restrições estruturais à sua marcação, permitindo que os desenvolvedores produzam HTML limpo e semântico adaptado a cada projeto.
Suporte a vários idiomas
Gerencie conteúdo em vários idiomas com suporte clang integrado, tornando o REDAXO ideal para sites internacionais e regionais.
Ecossistema de Add-ons
Estenda o REDAXO através de um rico ecossistema de complementos da comunidade que cobrem gerenciamento de mídia, SEO, formulários, autenticação e muito mais.
Sistema de modelos flexíveis
Defina modelos de página e layouts reutilizáveis em PHP, dando aos desenvolvedores front-end a liberdade de estruturar projetos como acharem melhor.
Por que executar REDAXO na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.