REDAXO é um sistema de gerenciamento de conteúdo PHP de código aberto construído desde 2004 que dá aos desenvolvedores controle total sobre a saída do site. Ao contrário de CMSs que impõem uma estrutura HTML fixa, o REDAXO permite criar módulos personalizados que definem exatamente como o conteúdo é inserido e renderizado — desde landing pages mínimas até grandes portais multilíngues.

Hospedar o REDAXO em seu próprio VPS significa que você possui seu conteúdo, dados e personalizações sem taxas de plataforma ou restrições de fornecedor. Este template combina o REDAXO com o MariaDB 10.11 e instala automaticamente o CMS no primeiro início, para que você possa fazer login no painel de administração e começar a construir imediatamente.