Implante Colanode com um clique.
Alternativa open-source local-first ao Slack e Notion, combinando chat, páginas e bancos de dados em um único espaço de trabalho.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Colanode
Colanode é um espaço de trabalho de colaboração de código aberto tudo-em-um, construído em torno de uma arquitetura local-first. Ele combina chat de equipe em tempo real, páginas e wikis de rich text, bancos de dados personalizáveis com visualizações de tabela, kanban e calendário, e gerenciamento de arquivos — cobrindo o mesmo terreno que Slack e Notion em uma única ferramenta que você controla totalmente.
Cada alteração é salva primeiro em um banco de dados SQLite local e sincronizada com o servidor em segundo plano, para que o aplicativo permaneça responsivo em conexões instáveis e continue a funcionar offline. Edições simultâneas em páginas e registros de banco de dados são mescladas com CRDTs alimentados por Yjs, eliminando conflitos quando os colegas de equipe editam ao mesmo tempo. O auto-hospedagem mantém cada mensagem, documento e arquivo em uma infraestrutura que você possui, sem taxas por usuário.
Colanode: principais recursos
Sincronização local-first
As alterações são escritas primeiro em um banco de dados SQLite local e sincronizadas em segundo plano, para que o aplicativo permaneça rápido offline e se recupere automaticamente quando o servidor se reconecta.
Chat de equipe em tempo real
Canais persistentes e mensagens diretas mantêm as conversas da equipe organizadas junto com seus documentos e dados de projeto no mesmo espaço de trabalho.
Páginas de texto rico
Um editor baseado em blocos para documentos, wikis e notas — similar ao Notion — com incorporações, blocos de código e hierarquias de páginas aninhadas para conhecimento estruturado.
Bancos de dados personalizados
Estruture informações com campos personalizados e alterne entre visualizações de tabela, kanban e calendário, substituindo a necessidade de um rastreador de projetos separado ou ferramenta de planilha.
Edição sem conflito
CRDTs com tecnologia Yjs permitem que várias pessoas editem a mesma página ou registro simultaneamente sem sobrescrever as alterações ou exigir resolução manual de conflitos.
Por que executar Colanode na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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