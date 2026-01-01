Colanode é um espaço de trabalho de colaboração de código aberto tudo-em-um, construído em torno de uma arquitetura local-first. Ele combina chat de equipe em tempo real, páginas e wikis de rich text, bancos de dados personalizáveis com visualizações de tabela, kanban e calendário, e gerenciamento de arquivos — cobrindo o mesmo terreno que Slack e Notion em uma única ferramenta que você controla totalmente.

Cada alteração é salva primeiro em um banco de dados SQLite local e sincronizada com o servidor em segundo plano, para que o aplicativo permaneça responsivo em conexões instáveis e continue a funcionar offline. Edições simultâneas em páginas e registros de banco de dados são mescladas com CRDTs alimentados por Yjs, eliminando conflitos quando os colegas de equipe editam ao mesmo tempo. O auto-hospedagem mantém cada mensagem, documento e arquivo em uma infraestrutura que você possui, sem taxas por usuário.