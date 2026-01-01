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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Colanode

Colanode é um espaço de trabalho de colaboração de código aberto tudo-em-um, construído em torno de uma arquitetura local-first. Ele combina chat de equipe em tempo real, páginas e wikis de rich text, bancos de dados personalizáveis com visualizações de tabela, kanban e calendário, e gerenciamento de arquivos — cobrindo o mesmo terreno que Slack e Notion em uma única ferramenta que você controla totalmente.

Cada alteração é salva primeiro em um banco de dados SQLite local e sincronizada com o servidor em segundo plano, para que o aplicativo permaneça responsivo em conexões instáveis e continue a funcionar offline. Edições simultâneas em páginas e registros de banco de dados são mescladas com CRDTs alimentados por Yjs, eliminando conflitos quando os colegas de equipe editam ao mesmo tempo. O auto-hospedagem mantém cada mensagem, documento e arquivo em uma infraestrutura que você possui, sem taxas por usuário.

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O que você pode criar com {name}

Colanode: principais recursos

Sincronização local-first

As alterações são escritas primeiro em um banco de dados SQLite local e sincronizadas em segundo plano, para que o aplicativo permaneça rápido offline e se recupere automaticamente quando o servidor se reconecta.

Chat de equipe em tempo real

Canais persistentes e mensagens diretas mantêm as conversas da equipe organizadas junto com seus documentos e dados de projeto no mesmo espaço de trabalho.

Páginas de texto rico

Um editor baseado em blocos para documentos, wikis e notas — similar ao Notion — com incorporações, blocos de código e hierarquias de páginas aninhadas para conhecimento estruturado.

Bancos de dados personalizados

Estruture informações com campos personalizados e alterne entre visualizações de tabela, kanban e calendário, substituindo a necessidade de um rastreador de projetos separado ou ferramenta de planilha.

Edição sem conflito

CRDTs com tecnologia Yjs permitem que várias pessoas editem a mesma página ou registro simultaneamente sem sobrescrever as alterações ou exigir resolução manual de conflitos.

Por que executar Colanode na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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