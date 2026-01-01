Pinchflat é um gerenciador de conteúdo do YouTube auto-hospedado construído em yt-dlp que automatiza o download e a organização de vídeos de canais e playlists. Configure uma regra uma vez — o Pinchflat verifica periodicamente por novos conteúdos e os baixa automaticamente, com suporte de primeira classe para bibliotecas Plex, Jellyfin e Kodi, para que sua central de mídia permaneça atualizada sem nenhum trabalho manual.

Executar o Pinchflat no seu VPS mantém os downloads funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem ocupar sua largura de banda doméstica ou computador. A integração com o SponsorBlock pula segmentos patrocinados, a geração de feeds RSS transforma canais em feeds de podcast, e a exclusão automática opcional gerencia o armazenamento automaticamente à medida que sua biblioteca cresce.