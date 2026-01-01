Implante Pinchflat com um clique de instalação.
Gerenciador de mídia do YouTube auto-hospedado que baixa automaticamente novos vídeos dos seus canais e playlists favoritos com zero esforço manual.
Escolha um plano VPS para Pinchflat
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pinchflat
Pinchflat é um gerenciador de conteúdo do YouTube auto-hospedado construído em yt-dlp que automatiza o download e a organização de vídeos de canais e playlists. Configure uma regra uma vez — o Pinchflat verifica periodicamente por novos conteúdos e os baixa automaticamente, com suporte de primeira classe para bibliotecas Plex, Jellyfin e Kodi, para que sua central de mídia permaneça atualizada sem nenhum trabalho manual.
Executar o Pinchflat no seu VPS mantém os downloads funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem ocupar sua largura de banda doméstica ou computador. A integração com o SponsorBlock pula segmentos patrocinados, a geração de feeds RSS transforma canais em feeds de podcast, e a exclusão automática opcional gerencia o armazenamento automaticamente à medida que sua biblioteca cresce.
Pinchflat: principais recursos
Downloads Automatizados de Canal
Defina regras para canais ou playlists e o Pinchflat verifica periodicamente se há novos uploads, baixando-os automaticamente sem nenhum gatilho manual.
Integração do Centro de Mídia
Suporte de primeira classe para Plex, Jellyfin e Kodi com um poderoso sistema de nomenclatura que organiza os arquivos exatamente como seu servidor de mídia espera.
Suporte do SponsorBlock
Pula ou corta automaticamente segmentos patrocinados, introduções e encerramentos de vídeos baixados usando dados do SponsorBlock de origem comunitária.
Geração de Feed RSS
Converte canais e playlists do YouTube em feeds RSS para que você possa seguir criadores de vídeo em qualquer aplicativo de podcast ou leitor de feeds.
Gerenciamento de Armazenamento Inteligente
Configure a exclusão automática de conteúdo mais antigo por idade ou contagem para manter o uso do disco sob controle à medida que seu arquivo cresce.
Por que executar Pinchflat na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.