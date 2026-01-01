Implante o CoreControl com instalação em um clique.
Painel de infraestrutura auto-hospedada para gerenciar servidores, monitorar o Uptime de aplicações e visualizar a topologia da sua rede.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CoreControl
O CoreControl é um painel de infraestrutura auto-hospedado que oferece a equipes e indivíduos uma visão unificada do seu parque de servidores. Ele rastreia detalhes de hardware do servidor, monitora o uptime de aplicações com registros históricos de disponibilidade, gera fluxogramas de rede e exibe métricas de CPU, RAM e disco em tempo real, coletadas por um agente complementar leve.
Ao contrário dos serviços de monitoramento hospedados, o CoreControl é executado inteiramente no seu próprio VPS e armazena todos os dados em um banco de dados PostgreSQL local. As equipes podem organizar servidores e aplicações em grupos, atribuir funções de Proprietário, Administrador ou Usuário, e acompanhar a saúde da infraestrutura sem enviar dados para serviços de terceiros.
CoreControl: principais recursos
Inventário de hardware do servidor
Adicione e organize todos os seus servidores com especificações de hardware, indicadores de status e atalhos rápidos para painéis de gerenciamento a partir de um único painel.
Monitoramento de uptime da aplicação
Acompanhe se os serviços auto-hospedados estão online ou offline em tempo real, com registros históricos de disponibilidade e alertas de notificação.
Agente de métricas leve
Um agente complementar baseado em Go coleta o uso de CPU, RAM e disco de cada servidor e envia métricas para o painel central sem dependências pesadas.
Visualização de rede
Gerar fluxogramas visuais de rede para documentar e entender como seus servidores e serviços se interconectam em toda a sua infraestrutura.
Funções e acesso da equipe
Convide membros da equipe e atribua funções de Proprietário, Administrador ou Usuário para controlar quem pode gerenciar a infraestrutura e visualizar relatórios de monitoramento.
Por que executar CoreControl na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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