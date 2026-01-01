O CoreControl é um painel de infraestrutura auto-hospedado que oferece a equipes e indivíduos uma visão unificada do seu parque de servidores. Ele rastreia detalhes de hardware do servidor, monitora o uptime de aplicações com registros históricos de disponibilidade, gera fluxogramas de rede e exibe métricas de CPU, RAM e disco em tempo real, coletadas por um agente complementar leve.

Ao contrário dos serviços de monitoramento hospedados, o CoreControl é executado inteiramente no seu próprio VPS e armazena todos os dados em um banco de dados PostgreSQL local. As equipes podem organizar servidores e aplicações em grupos, atribuir funções de Proprietário, Administrador ou Usuário, e acompanhar a saúde da infraestrutura sem enviar dados para serviços de terceiros.