Implante o Microweber com instalação em um clique.
Criador de sites de código aberto com arrastar e soltar e CMS com e-commerce integrado, desenvolvido com Laravel.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Microweber
Microweber é um CMS de código aberto e criador de sites que permite montar páginas, blogs e lojas virtuais arrastando blocos diretamente para a página ao vivo — sem pré-visualização de administração separada, sem codificação de template. Construído em Laravel e licenciado sob MIT, ele vem com um motor de e-commerce completo, conteúdo multilíngue e um sistema de módulos que cobre lojas, galerias, formulários de contato e posts de blog prontos para uso.
Hospedar o Microweber em seu próprio VPS mantém os arquivos do seu site, pedidos de clientes e mídias carregadas totalmente sob seu controle, sem taxas por site, sem cortes de transação e sem restrições de plataforma em temas ou módulos que você pode instalar.
Microweber: principais recursos
Editor de arrastar e soltar ao vivo
Edite páginas diretamente no front-end arrastando e soltando blocos, texto e imagens — o layout que você cria é exatamente o que os visitantes veem.
E-commerce integrado
Lance uma loja virtual com catálogos de produtos, carrinho, finalização de compra e gerenciamento de pedidos incluídos no núcleo — nenhum plugin ou assinatura separada é necessária.
Fundação Laravel
Construído sobre o framework PHP Laravel, oferecendo aos desenvolvedores uma estrutura MVC familiar, pacotes Composer e Eloquent ORM para estender a plataforma com segurança.
Conteúdo multilíngue
Publique o mesmo site em vários idiomas com ferramentas de tradução nativas, para que você possa alcançar públicos internacionais sem plugins de terceiros.
Ecossistema de módulos
Adicione galerias, formulários de contato, sliders, lojas e posts de blog como módulos reutilizáveis que podem ser arrastados e soltos em qualquer página e reconfigurados visualmente.
Temas de marca branca
Personalize modelos, branding e layouts livremente sob a licença MIT — ideal para agências que criam sites para clientes sem dependência de fornecedor.
Por que executar Microweber na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.