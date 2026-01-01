Microweber é um CMS de código aberto e criador de sites que permite montar páginas, blogs e lojas virtuais arrastando blocos diretamente para a página ao vivo — sem pré-visualização de administração separada, sem codificação de template. Construído em Laravel e licenciado sob MIT, ele vem com um motor de e-commerce completo, conteúdo multilíngue e um sistema de módulos que cobre lojas, galerias, formulários de contato e posts de blog prontos para uso.

Hospedar o Microweber em seu próprio VPS mantém os arquivos do seu site, pedidos de clientes e mídias carregadas totalmente sob seu controle, sem taxas por site, sem cortes de transação e sem restrições de plataforma em temas ou módulos que você pode instalar.