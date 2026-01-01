Kill Bill é uma plataforma de faturamento e pagamento de código aberto robustamente testada, usada em produção por empresas que processam milhões de faturas por mês. Ela gerencia todo o stack de monetização — gerenciamento de catálogo, assinaturas, faturamento recorrente, impostos e roteamento de pagamentos — através de uma arquitetura plugável que permite combinar gateways de pagamento, motores de impostos e provedores de análise sem reescrever a lógica de negócios.

Auto-hospedar o Kill Bill mantém os metadados de pagamento do cliente, histórico de assinaturas e regras de precificação sob seu controle total, com zero taxas por transação ou aprisionamento tecnológico. A UI de administração Kaui incluída oferece às equipes financeiras e de suporte um console web para contas, faturas, reembolsos e alterações de plano sem escrever uma única chamada de API.