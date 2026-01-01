Implante Kill Bill com um clique.
Plataforma de faturamento e pagamento de assinaturas de código aberto para SaaS, marketplaces e negócios baseados em uso.
Escolha um plano VPS para Kill Bill
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kill Bill
Kill Bill é uma plataforma de faturamento e pagamento de código aberto robustamente testada, usada em produção por empresas que processam milhões de faturas por mês. Ela gerencia todo o stack de monetização — gerenciamento de catálogo, assinaturas, faturamento recorrente, impostos e roteamento de pagamentos — através de uma arquitetura plugável que permite combinar gateways de pagamento, motores de impostos e provedores de análise sem reescrever a lógica de negócios.
Auto-hospedar o Kill Bill mantém os metadados de pagamento do cliente, histórico de assinaturas e regras de precificação sob seu controle total, com zero taxas por transação ou aprisionamento tecnológico. A UI de administração Kaui incluída oferece às equipes financeiras e de suporte um console web para contas, faturas, reembolsos e alterações de plano sem escrever uma única chamada de API.
Kill Bill: principais recursos
Mecanismo de Assinatura
Testes de modelo, contratos de prazo fixo, precificação mista e upgrades e downgrades complexos de catálogo com rateio automático.
Plugins de gateway de pagamento
Encaminhe pagamentos através de Stripe, Adyen, Braintree, PayPal e dezenas de outros provedores usando plugins de pagamento intercambiáveis.
Faturamento e cobrança
Gerar faturas no prazo, reprocessar pagamentos com falha com regras de cobrança configuráveis e recuperar receita sem escrever scripts personalizados.
Console de administração Kaui
Navegue pelas contas, reembolse pagamentos, edite assinaturas e inspecione faturas através de uma interface web dedicada, construída para equipes de suporte e finanças.
REST API e plugins
Uma API REST completa e um SDK de plugin Java/Ruby permitem integrar o Kill Bill com CRMs, mecanismos de impostos e ferramentas de análise sem fazer fork do core.
Pronto para multilocatário
Isolar marcas, regiões ou segmentos de clientes dentro de uma única instância usando multi-tenancy integrada com catálogos e credenciais separados.
Por que executar Kill Bill na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.