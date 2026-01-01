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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Kill Bill

Kill Bill é uma plataforma de faturamento e pagamento de código aberto robustamente testada, usada em produção por empresas que processam milhões de faturas por mês. Ela gerencia todo o stack de monetização — gerenciamento de catálogo, assinaturas, faturamento recorrente, impostos e roteamento de pagamentos — através de uma arquitetura plugável que permite combinar gateways de pagamento, motores de impostos e provedores de análise sem reescrever a lógica de negócios.

Auto-hospedar o Kill Bill mantém os metadados de pagamento do cliente, histórico de assinaturas e regras de precificação sob seu controle total, com zero taxas por transação ou aprisionamento tecnológico. A UI de administração Kaui incluída oferece às equipes financeiras e de suporte um console web para contas, faturas, reembolsos e alterações de plano sem escrever uma única chamada de API.

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O que você pode criar com {name}

Kill Bill: principais recursos

Mecanismo de Assinatura

Testes de modelo, contratos de prazo fixo, precificação mista e upgrades e downgrades complexos de catálogo com rateio automático.

Plugins de gateway de pagamento

Encaminhe pagamentos através de Stripe, Adyen, Braintree, PayPal e dezenas de outros provedores usando plugins de pagamento intercambiáveis.

Faturamento e cobrança

Gerar faturas no prazo, reprocessar pagamentos com falha com regras de cobrança configuráveis e recuperar receita sem escrever scripts personalizados.

Console de administração Kaui

Navegue pelas contas, reembolse pagamentos, edite assinaturas e inspecione faturas através de uma interface web dedicada, construída para equipes de suporte e finanças.

REST API e plugins

Uma API REST completa e um SDK de plugin Java/Ruby permitem integrar o Kill Bill com CRMs, mecanismos de impostos e ferramentas de análise sem fazer fork do core.

Pronto para multilocatário

Isolar marcas, regiões ou segmentos de clientes dentro de uma única instância usando multi-tenancy integrada com catálogos e credenciais separados.

Por que executar Kill Bill na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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