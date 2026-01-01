Implante Actual Budget com instalação em um clique.
Aplicativo de finanças pessoais focado em privacidade com orçamento por categoria para que cada dólar tenha um propósito.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Actual Budget
O Actual Budget é um aplicativo de finanças pessoais ágil e com arquitetura local-first, fundamentado na metodologia de orçamento por envelopes — onde cada dólar que você ganha é alocado a uma categoria específica antes de ser gasto. Originalmente um produto comercial, foi tornado de código aberto por seu criador e, atualmente, é mantido por uma comunidade ativa, o que o posiciona como uma das alternativas gratuitas mais robustas ao YNAB.
Graças à arquitetura local-first do Actual Budget, seus dados financeiros permanecem na infraestrutura que você controla, em vez de serem armazenados em uma nuvem de terceiros. A sincronização multi-dispositivo continua funcionando através do seu servidor auto-hospedado, e a criptografia de ponta a ponta opcional protege os dados em trânsito. Conexões bancárias via SimpleFIN (EUA/Canadá) e GoCardless (UE/Reino Unido) importam transações automaticamente, enquanto o suporte de importação para YNAB simplifica a migração.
Actual Budget: principais recursos
Orçamento por envelopes
Aloca cada dólar para uma categoria específica antes de gastar, dando a você um plano claro baseado na renda real, em vez de estimativas aproximadas.
Propriedade de dados com foco local
Seus dados financeiros são armazenados em seu próprio servidor, não em uma nuvem comercial — protegendo detalhes de contas sensíveis contra violações de terceiros ou mudanças na política do fornecedor.
Sincronização de múltiplos dispositivos
Sincronize orçamentos entre telefones, tablets e computadores através do seu servidor autogerenciado, para que todos os membros da casa vejam os mesmos números atualizados.
Integração de conta bancária
Conecte-se a contas bancárias reais via SimpleFIN (EUA/Canadá) ou GoCardless (UE/Reino Unido) para importar transações automaticamente, reduzindo a entrada manual de dados.
Relatórios financeiros detalhados
Relatórios integrados para patrimônio líquido, fluxo de caixa e tendências de gastos oferecem a visibilidade para tomar decisões financeiras informadas sem uma planilha separada.
Por que executar Actual Budget na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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