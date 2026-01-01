O Actual Budget é um aplicativo de finanças pessoais ágil e com arquitetura local-first, fundamentado na metodologia de orçamento por envelopes — onde cada dólar que você ganha é alocado a uma categoria específica antes de ser gasto. Originalmente um produto comercial, foi tornado de código aberto por seu criador e, atualmente, é mantido por uma comunidade ativa, o que o posiciona como uma das alternativas gratuitas mais robustas ao YNAB.

Graças à arquitetura local-first do Actual Budget, seus dados financeiros permanecem na infraestrutura que você controla, em vez de serem armazenados em uma nuvem de terceiros. A sincronização multi-dispositivo continua funcionando através do seu servidor auto-hospedado, e a criptografia de ponta a ponta opcional protege os dados em trânsito. Conexões bancárias via SimpleFIN (EUA/Canadá) e GoCardless (UE/Reino Unido) importam transações automaticamente, enquanto o suporte de importação para YNAB simplifica a migração.