Bigcapital é uma plataforma de contabilidade financeira moderna de código aberto, projetada como uma alternativa auto-hospedada ao QuickBooks, Xero e Wave. Ela implementa um livro-razão completo de partidas dobradas com suporte a múltiplas moedas, registros de clientes e fornecedores, faturamento e contas, rastreamento de estoque, lançamentos manuais e relatórios inteligentes — demonstrações financeiras, fluxo de caixa, envelhecimento de contas a receber e a pagar e resumos fiscais — tudo gerado a partir do livro-razão subjacente.

Auto-hospedar o Bigcapital em seu VPS mantém faturas de clientes, transações bancárias e registros financeiros em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a um serviço de contabilidade SaaS. A plataforma suporta múltiplas empresas (inquilinos) por instância com bancos de dados isolados, integra-se com Stripe e Plaid para pagamentos e feeds bancários, e expõe uma API abrangente para integrações personalizadas e relatórios.