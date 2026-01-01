Implante Bigcapital com instalação em um clique.
Plataforma de contabilidade financeira auto-hospedada com multi-moeda, relatórios inteligentes e um razão geral completo de dupla entrada.
Escolha um plano VPS para Bigcapital
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Bigcapital
Bigcapital é uma plataforma de contabilidade financeira moderna de código aberto, projetada como uma alternativa auto-hospedada ao QuickBooks, Xero e Wave. Ela implementa um livro-razão completo de partidas dobradas com suporte a múltiplas moedas, registros de clientes e fornecedores, faturamento e contas, rastreamento de estoque, lançamentos manuais e relatórios inteligentes — demonstrações financeiras, fluxo de caixa, envelhecimento de contas a receber e a pagar e resumos fiscais — tudo gerado a partir do livro-razão subjacente.
Auto-hospedar o Bigcapital em seu VPS mantém faturas de clientes, transações bancárias e registros financeiros em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a um serviço de contabilidade SaaS. A plataforma suporta múltiplas empresas (inquilinos) por instância com bancos de dados isolados, integra-se com Stripe e Plaid para pagamentos e feeds bancários, e expõe uma API abrangente para integrações personalizadas e relatórios.
Bigcapital: principais recursos
Razão de dupla entrada
Razão geral de dupla entrada completo com plano de contas, lançamentos manuais e histórico de transações amigável para auditoria que se mapeia diretamente para fluxos de trabalho contábeis padrão.
Multimoeda
Suporte nativo a múltiplas moedas com fontes de taxa de câmbio configuráveis para faturas, contas e relatórios para clientes e fornecedores internacionais.
Faturas e contas
Faturamento do cliente com rastreamento de pagamentos, contas de fornecedores com agendamento de pagamentos, transações recorrentes e geração de PDF através da integração Gotenberg incluída.
Relatórios inteligentes
Demonstrativo de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa, análise de vencimento de contas a receber e a pagar, resumos de impostos sobre vendas e relatórios financeiros personalizáveis gerados a partir do livro-razão em tempo real.
Multi-inquilino por concepção
Cada empresa tem seu próprio banco de dados isolado, assim, uma única instância pode gerenciar múltiplos negócios com separação rigorosa de dados.
Por que executar Bigcapital na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.