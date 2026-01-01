Implante Budge com um clique.
Aplicativo de finanças pessoais auto-hospedado para rastreamento de despesas privadas, orçamento e gerenciamento de metas financeiras.
Escolha um plano VPS para Budge
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Budge
Budge é um aplicativo de orçamento de finanças pessoais que ajuda indivíduos e famílias a controlar despesas, monitorar padrões de gastos e trabalhar para alcançar metas financeiras através de uma interface web acessível. Ele suporta múltiplos tipos de conta, categorias de gastos personalizadas e gerenciamento de transações recorrentes, dando aos usuários uma visão completa de sua saúde financeira sem depender de serviços financeiros baseados em nuvem.
Hospedar o Budge em seu próprio VPS garante que os detalhes bancários, histórico de gastos e metas financeiras permaneçam inteiramente dentro de sua infraestrutura — nunca compartilhados com plataformas de terceiros ou usados para criação de perfis de publicidade. O armazenamento persistente preserva anos de histórico financeiro, acessível de qualquer dispositivo através de uma interface de navegador responsiva.
Budge: principais recursos
Controle de Despesas
Registre e categorize transações em vários tipos de conta — conta corrente, poupança, cartões de crédito e dinheiro — para manter registros financeiros precisos.
Monitoramento de Orçamento
Defina limites de gastos por categoria e acompanhe o progresso em tempo real para que você saiba imediatamente quando um orçamento corre o risco de ser excedido.
Relatórios Visuais de Gastos
Gráficos e painéis revelam padrões de gastos e o desempenho do orçamento rapidamente, facilitando a identificação de para onde o dinheiro está indo a cada mês.
Acompanhamento de Metas
Defina metas de poupança ou redução de dívidas e monitore o progresso ao longo do tempo, transformando metas financeiras abstratas em marcos mensuráveis.
Design que prioriza a privacidade
Todos os dados financeiros são armazenados localmente no seu VPS sem compartilhamento externo, mantendo informações confidenciais longe de redes de publicidade e corretores de dados.
Por que executar Budge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.