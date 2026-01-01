Budge é um aplicativo de orçamento de finanças pessoais que ajuda indivíduos e famílias a controlar despesas, monitorar padrões de gastos e trabalhar para alcançar metas financeiras através de uma interface web acessível. Ele suporta múltiplos tipos de conta, categorias de gastos personalizadas e gerenciamento de transações recorrentes, dando aos usuários uma visão completa de sua saúde financeira sem depender de serviços financeiros baseados em nuvem.

Hospedar o Budge em seu próprio VPS garante que os detalhes bancários, histórico de gastos e metas financeiras permaneçam inteiramente dentro de sua infraestrutura — nunca compartilhados com plataformas de terceiros ou usados para criação de perfis de publicidade. O armazenamento persistente preserva anos de histórico financeiro, acessível de qualquer dispositivo através de uma interface de navegador responsiva.