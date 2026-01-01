Implante o Speakr com instalação em um clique.
Plataforma de transcrição com IA auto-hospedada que transforma áudio falado em conhecimento pesquisável e organizado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Speakr
Speakr é uma plataforma de transcrição de IA e anotações autogerenciada, projetada para capturar, transcrever e dar sentido ao seu conteúdo de áudio. Ela suporta múltiplos backends de transcrição — incluindo WhisperX, OpenAI e Mistral — oferecendo a flexibilidade de escolher processamento local ou em nuvem. A diarização de locutor, perfis de voz e resumos gerados por IA ajudam a extrair insights de reuniões, entrevistas e palestras.
Com suporte multiusuário, OIDC SSO, uma API REST com webhooks e integrações para n8n, Zapier e Make, o Speakr se encaixa naturalmente nos fluxos de trabalho da equipe. Hospedá-lo por conta própria mantém todas as gravações e transcrições sob seu controle total.
Speakr: principais recursos
Backends de Transcrição Flexíveis
Conecte-se a WhisperX, OpenAI, Mistral, ou qualquer serviço ASR compatível para atender às suas necessidades de privacidade e precisão.
Diarização do Locutor
Identificar e rotular automaticamente locutores individuais em gravações, com suporte a perfil de voz ao usar WhisperX.
Resumos e Pesquisa de IA
Gerar resumos automáticos e usar o Modo de Consulta semântico para buscar significado em toda a sua biblioteca de transcrições.
Multi-usuário e SSO
Suporte a múltiplos usuários com compartilhamento granular, links públicos e OIDC SSO, incluindo Keycloak, Azure AD, Google e Auth0.
Integrações de Fluxo de Trabalho
Acione a automação downstream via API REST e webhooks, com conectores prontos para n8n, Zapier e Make.
Por que executar Speakr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.