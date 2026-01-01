Speakr é uma plataforma de transcrição de IA e anotações autogerenciada, projetada para capturar, transcrever e dar sentido ao seu conteúdo de áudio. Ela suporta múltiplos backends de transcrição — incluindo WhisperX, OpenAI e Mistral — oferecendo a flexibilidade de escolher processamento local ou em nuvem. A diarização de locutor, perfis de voz e resumos gerados por IA ajudam a extrair insights de reuniões, entrevistas e palestras.

Com suporte multiusuário, OIDC SSO, uma API REST com webhooks e integrações para n8n, Zapier e Make, o Speakr se encaixa naturalmente nos fluxos de trabalho da equipe. Hospedá-lo por conta própria mantém todas as gravações e transcrições sob seu controle total.