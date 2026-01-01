Implante Profilarr com instalação de um clique.
Ferramenta de automação que sincroniza perfis de qualidade e formatos personalizados de bancos de dados da comunidade para suas instâncias Radarr e Sonarr.
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O que você pode criar com Profilarr
Profilarr conecta suas instâncias auto-hospedadas de Radarr e Sonarr a bancos de dados mantidos pela comunidade de perfis de qualidade e formatos personalizados, aplicando configurações testadas automaticamente em vez de exigir entrada manual. Ele substitui horas de ajuste por instância por uma única operação de sincronização, mantendo cada aplicativo arr em sua pilha alinhado com os mais recentes padrões da comunidade.
Auto-hospedar o Profilarr junto com sua pilha de mídia significa que as atualizações de perfil acontecem no seu cronograma, com total visibilidade do que mudou e por que — sem depender de serviços externos para enviar a configuração para seus aplicativos locais.
Profilarr: principais recursos
Automação de sincronização de perfil
Puxa perfis de qualidade de bancos de dados remotos da comunidade e os aplica a Radarr e Sonarr sem copiar e colar manualmente entre instâncias.
Gerenciamento de formato personalizado
Sincroniza definições de formato personalizadas e pontuações para que cada instância na sua pilha use a mesma configuração testada.
Suporte a multi-instância
Gerencia múltiplas instâncias de Radarr e Sonarr a partir de uma única interface, mantendo todas elas consistentes sem duplicar o esforço.
Interface Web inclusa
Interface baseada em navegador para gerenciar conexões, acionar sincronizações e revisar as alterações aplicadas — sem necessidade de SSH ou CLI.
Configuração persistente
Todas as credenciais da instância e o estado de sincronização são armazenados em um volume Docker nomeado, sobrevivendo a reinicializações de contêineres e atualizações de imagem.
Por que executar Profilarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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