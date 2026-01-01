Implante WeKnora com instalação em um clique.
Plataforma de conhecimento LLM de código aberto que transforma documentos em um RAG consultável, agente de raciocínio e wiki de auto-manutenção.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WeKnora
WeKnora é um framework de conhecimento de código aberto alimentado por LLM da Tencent que transforma documentos dispersos em ativos de conhecimento consultáveis e com capacidade de raciocínio. Ele combina resposta a perguntas baseada em RAG, um agente ReAct para raciocínio multi-etapas e um Modo Wiki que destila documentos brutos em uma base de conhecimento markdown autogerenciável com um grafo de conhecimento interativo.
Auto-hospedar o WeKnora em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, embeddings e histórico de conversas inteiramente sob seu controle. Conecte-se a qualquer um dos mais de vinte provedores de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ou modelos Ollama locais — e escolha entre vários backends de vetor sem enviar dados sensíveis a serviços de terceiros.
WeKnora: principais recursos
Modo Wiki
Agentes destilam documentos brutos em uma base de conhecimento markdown autogerenciável com um grafo de conhecimento interativo para navegar pelas relações entre conceitos.
Agente ReAct
Um agente de raciocínio em várias etapas orquestra autonomamente a recuperação, ferramentas MCP e pesquisa na web para lidar com consultas complexas que o RAG de disparo único não consegue responder.
Análise profunda de documentos
A extração com reconhecimento de layout lida com mais de dez formatos, incluindo PDF, Word, Excel, PowerPoint e imagens digitalizadas, preservando tabelas, figuras e estrutura.
Suporte Multi-LLM
Conecte mais de vinte provedores de LLM, incluindo OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude e modelos Ollama locais, sem se prender a um único fornecedor ou reindexar.
Recuperação de grafo de conhecimento
A integração opcional de GraphRAG e Neo4j permite raciocínio entre documentos e consultas de relacionamento que vão além do que a pesquisa vetorial plana suporta.
Sincronização automática de integrações
Importe documentos diretamente de Feishu, Notion e Yuque para manter sua base de conhecimento alinhada com os sistemas que sua equipe já usa.
Por que executar WeKnora na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.