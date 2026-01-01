WeKnora é um framework de conhecimento de código aberto alimentado por LLM da Tencent que transforma documentos dispersos em ativos de conhecimento consultáveis e com capacidade de raciocínio. Ele combina resposta a perguntas baseada em RAG, um agente ReAct para raciocínio multi-etapas e um Modo Wiki que destila documentos brutos em uma base de conhecimento markdown autogerenciável com um grafo de conhecimento interativo.

Auto-hospedar o WeKnora em seu próprio VPS mantém documentos proprietários, embeddings e histórico de conversas inteiramente sob seu controle. Conecte-se a qualquer um dos mais de vinte provedores de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ou modelos Ollama locais — e escolha entre vários backends de vetor sem enviar dados sensíveis a serviços de terceiros.