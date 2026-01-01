Implante Plausible Analytics com um clique.
Leve, sem cookies, plataforma de análise web totalmente compatível com a LGPD e que mantém todos os dados dos visitantes no seu próprio servidor.
Escolha um plano VPS para Plausible Analytics
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Plausible Analytics
Plausible Analytics é uma alternativa de código aberto e que prioriza a privacidade ao Google Analytics, que rastreia métricas essenciais de sites sem cookies, coleta de dados pessoais ou banners de consentimento. Seu script de rastreamento pesa menos de 1 KB, portanto, não tem praticamente nenhum impacto nos tempos de carregamento da página, enquanto fornece um painel limpo com todos os insights de tráfego de que você precisa.
Hospedar o Plausible em seu VPS mantém cada visualização de página e registro de evento em sua infraestrutura, sem acesso de terceiros. Este modelo combina o aplicativo Plausible com PostgreSQL para metadados e ClickHouse para consultas de análise de alto desempenho, oferecendo uma configuração completa e pronta para produção que retém dados indefinidamente a um custo de infraestrutura fixo.
Plausible Analytics: principais recursos
Rastreamento sem cookies
Mede o tráfego sem cookies ou identificadores persistentes, assim você não precisa de um banner de consentimento e permanece em conformidade com a Regulação Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) por padrão.
Script com menos de 1 KB
O script de rastreamento é menor que a maioria das imagens, não adicionando atraso mensurável ao carregamento das páginas, enquanto ainda captura todas as métricas essenciais.
Painel em Tempo Real
Veja a contagem de visitantes em tempo real, juntamente com tendências históricas, fontes de tráfego e as páginas mais acessadas em um único painel de controle de fácil leitura.
Meta e Rastreamento de Eventos
Monitore conversões e eventos personalizados — envios de formulários, cliques em botões e links externos — sem escrever código de análise complexo.
Mecanismo de Análise de Desempenho ClickHouse
O armazenamento colunar do ClickHouse impulsiona consultas rápidas em milhões de visualizações de página, para que os dashboards carreguem instantaneamente mesmo em sites com alto tráfego.
Por que executar Plausible Analytics na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.