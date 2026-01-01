Plausible Analytics é uma alternativa de código aberto e que prioriza a privacidade ao Google Analytics, que rastreia métricas essenciais de sites sem cookies, coleta de dados pessoais ou banners de consentimento. Seu script de rastreamento pesa menos de 1 KB, portanto, não tem praticamente nenhum impacto nos tempos de carregamento da página, enquanto fornece um painel limpo com todos os insights de tráfego de que você precisa.

Hospedar o Plausible em seu VPS mantém cada visualização de página e registro de evento em sua infraestrutura, sem acesso de terceiros. Este modelo combina o aplicativo Plausible com PostgreSQL para metadados e ClickHouse para consultas de análise de alto desempenho, oferecendo uma configuração completa e pronta para produção que retém dados indefinidamente a um custo de infraestrutura fixo.