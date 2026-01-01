Habitica transforma a produtividade em um jogo de RPG onde completar tarefas do mundo real aumenta o nível do seu personagem, rende ouro e desbloqueia equipamentos. Crie hábitos para acompanhar comportamentos recorrentes, tarefas diárias para tarefas que se reiniciam a cada dia, e tarefas únicas para objetivos pontuais — perder qualquer uma delas custa a saúde do seu avatar, criando uma responsabilidade genuína através da mecânica do jogo.

Recursos sociais permitem que você entre em guildas, participe de desafios e realize missões em grupo onde equipes derrotam monstros completando tarefas juntas. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém todos os dados de hábitos, progresso do personagem e histórico social sob seu controle sem depender do serviço público.