Implante Habitica com instalação em um clique.
Aplicativo de produtividade gamificado que transforma hábitos, tarefas diárias e afazeres em uma aventura de RPG com progressão de personagem e missões sociais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Habitica
Habitica transforma a produtividade em um jogo de RPG onde completar tarefas do mundo real aumenta o nível do seu personagem, rende ouro e desbloqueia equipamentos. Crie hábitos para acompanhar comportamentos recorrentes, tarefas diárias para tarefas que se reiniciam a cada dia, e tarefas únicas para objetivos pontuais — perder qualquer uma delas custa a saúde do seu avatar, criando uma responsabilidade genuína através da mecânica do jogo.
Recursos sociais permitem que você entre em guildas, participe de desafios e realize missões em grupo onde equipes derrotam monstros completando tarefas juntas. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém todos os dados de hábitos, progresso do personagem e histórico social sob seu controle sem depender do serviço público.
Habitica: principais recursos
Gerenciamento de tarefas de RPG
Ganhe experiência, ouro e equipamentos ao completar tarefas reais — suba o nível do seu personagem da mesma forma que você melhora seus hábitos.
Hábitos e diárias
Acompanhe comportamentos repetíveis com hábitos e defina tarefas recorrentes com atividades diárias que se redefinem a cada dia, com penalidades na saúde para itens não realizados.
Missões em grupo
Junte-se a amigos ou colegas para derrotar monstros juntos — cada tarefa concluída causa dano, tornando a responsabilidade em grupo verdadeiramente divertida.
Sistema de classes
Desbloqueie as classes de Guerreiro, Mago, Ladino ou Curandeiro no nível 10, cada uma com habilidades únicas que complementam diferentes estilos de produtividade.
Recompensas personalizadas
Crie incentivos pessoais vinculados à conclusão de tarefas — use o ouro ganho para desbloquear recompensas do mundo real que você mesmo define.
Por que executar Habitica na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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