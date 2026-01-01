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Aplicativo de produtividade gamificado que transforma hábitos, tarefas diárias e afazeres em uma aventura de RPG com progressão de personagem e missões sociais.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Habitica

Habitica transforma a produtividade em um jogo de RPG onde completar tarefas do mundo real aumenta o nível do seu personagem, rende ouro e desbloqueia equipamentos. Crie hábitos para acompanhar comportamentos recorrentes, tarefas diárias para tarefas que se reiniciam a cada dia, e tarefas únicas para objetivos pontuais — perder qualquer uma delas custa a saúde do seu avatar, criando uma responsabilidade genuína através da mecânica do jogo.

Recursos sociais permitem que você entre em guildas, participe de desafios e realize missões em grupo onde equipes derrotam monstros completando tarefas juntas. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém todos os dados de hábitos, progresso do personagem e histórico social sob seu controle sem depender do serviço público.

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O que você pode criar com {name}

Habitica: principais recursos

Gerenciamento de tarefas de RPG

Ganhe experiência, ouro e equipamentos ao completar tarefas reais — suba o nível do seu personagem da mesma forma que você melhora seus hábitos.

Hábitos e diárias

Acompanhe comportamentos repetíveis com hábitos e defina tarefas recorrentes com atividades diárias que se redefinem a cada dia, com penalidades na saúde para itens não realizados.

Missões em grupo

Junte-se a amigos ou colegas para derrotar monstros juntos — cada tarefa concluída causa dano, tornando a responsabilidade em grupo verdadeiramente divertida.

Sistema de classes

Desbloqueie as classes de Guerreiro, Mago, Ladino ou Curandeiro no nível 10, cada uma com habilidades únicas que complementam diferentes estilos de produtividade.

Recompensas personalizadas

Crie incentivos pessoais vinculados à conclusão de tarefas — use o ouro ganho para desbloquear recompensas do mundo real que você mesmo define.

Por que executar Habitica na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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