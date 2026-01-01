Implante o AdventureLog com instalação em um clique.
Planejador e rastreador de viagens auto-hospedado com mapas interativos, roteiros e propriedade total dos dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com AdventureLog
O AdventureLog é uma plataforma de gerenciamento de viagens de código aberto para documentar aventuras passadas e planejar viagens futuras. Construído com SvelteKit e Django com suporte a PostGIS, combina um mapa-múndi interativo para visualizar destinos com ferramentas detalhadas de planejamento de viagens que cobrem itinerários de vários dias, voos, acomodações e listas de verificação de atividades.
Diferente de aplicativos de viagem comerciais que armazenam suas jornadas em servidores de terceiros, o AdventureLog é totalmente auto-hospedado—suas fotos, histórico de localização e anotações pessoais de viagem permanecem em uma infraestrutura que você controla. Recursos colaborativos permitem que famílias e grupos de viagem compartilhem planos e documentem memórias juntos, enquanto análises acompanham países visitados e estatísticas de exploração regional ao longo do tempo.
AdventureLog: principais recursos
Mapa mundial interativo
Visualize cada destino que você visitou em um mapa-múndi, proporcionando a você uma imagem imediata e satisfatória de quão longe suas viagens te levaram.
Planejamento de viagem de vários dias
Crie roteiros completos com voos, acomodações e atividades organizados dia a dia, para que seu planejamento de viagem fique em um só lugar em vez de espalhado por planilhas e anotações.
Registro de aventura detalhado
Documente cada destino com datas, descrições, avaliações pessoais e uploads de fotos, criando um diário de viagem detalhado que cresce a cada viagem.
Viagens Analytics
Acompanhe estatísticas como países visitados, regiões exploradas e distância total percorrida, transformando seu histórico de viagens em marcos pessoais significativos.
Viagens colaborativas
Compartilhe aventuras e planeje viagens em conjunto com a família ou companheiros de viagem, mantendo todos alinhados nos itinerários e memórias sem depender de ferramentas de planejamento de grupo de terceiros.
Por que executar AdventureLog na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.