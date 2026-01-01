O AdventureLog é uma plataforma de gerenciamento de viagens de código aberto para documentar aventuras passadas e planejar viagens futuras. Construído com SvelteKit e Django com suporte a PostGIS, combina um mapa-múndi interativo para visualizar destinos com ferramentas detalhadas de planejamento de viagens que cobrem itinerários de vários dias, voos, acomodações e listas de verificação de atividades.

Diferente de aplicativos de viagem comerciais que armazenam suas jornadas em servidores de terceiros, o AdventureLog é totalmente auto-hospedado—suas fotos, histórico de localização e anotações pessoais de viagem permanecem em uma infraestrutura que você controla. Recursos colaborativos permitem que famílias e grupos de viagem compartilhem planos e documentem memórias juntos, enquanto análises acompanham países visitados e estatísticas de exploração regional ao longo do tempo.