O Bar Assistant é um aplicativo web auto-hospedado para entusiastas de coquetéis e bartenders caseiros que desejam gerenciar seu estoque de ingredientes e descobrir receitas com base no que realmente têm em mãos. Ele vai além de um simples livro de receitas ao considerar inteligentemente substitutos de ingredientes, componentes opcionais e relações de ingredientes pai-filho — maximizando o número de coquetéis que você pode fazer com seu inventário atual sem uma ida ao supermercado.

Este modelo inclui a interface web Salt Rim, o servidor API do Bar Assistant, Meilisearch para pesquisa instantânea de texto completo em sua coleção de receitas, e Redis para cache. Auto-hospedagem significa que suas anotações de receitas pessoais, criações de coquetéis personalizadas e inventário de ingredientes permanecem em seu próprio servidor, em vez de ficarem presos em um aplicativo de terceiros.