Implante Bar Assistant com instalação em um clique.
Gerenciador de receitas de coquetéis auto-hospedado que rastreia seu inventário de bar e te diz exatamente quais bebidas você pode fazer agora mesmo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Bar Assistant
O Bar Assistant é um aplicativo web auto-hospedado para entusiastas de coquetéis e bartenders caseiros que desejam gerenciar seu estoque de ingredientes e descobrir receitas com base no que realmente têm em mãos. Ele vai além de um simples livro de receitas ao considerar inteligentemente substitutos de ingredientes, componentes opcionais e relações de ingredientes pai-filho — maximizando o número de coquetéis que você pode fazer com seu inventário atual sem uma ida ao supermercado.
Este modelo inclui a interface web Salt Rim, o servidor API do Bar Assistant, Meilisearch para pesquisa instantânea de texto completo em sua coleção de receitas, e Redis para cache. Auto-hospedagem significa que suas anotações de receitas pessoais, criações de coquetéis personalizadas e inventário de ingredientes permanecem em seu próprio servidor, em vez de ficarem presos em um aplicativo de terceiros.
Bar Assistant: principais recursos
Correspondência de prateleira de ingredientes
Diga ao Bar Assistant o que você tem no seu armário e ele mostra instantaneamente quais coquetéis você pode fazer, incluindo combinações inteligentes usando ingredientes substitutos.
Busca rápida em texto completo
Meilisearch impulsiona a pesquisa instantânea em receitas, filtrando por método de preparo, ABV, tipo de copo, tags e muito mais, para que você encontre a bebida certa imediatamente.
Importar receita
Colete receitas diretamente de sites de coquetéis ou crie as suas próprias, depois organize-as em coleções temáticas para diferentes ocasiões ou estações.
Permissões multiusuário
As funções de administrador, moderador, geral e convidado permitem que você gerencie um bar compartilhado para amigos ou uma equipe sem dar a todos o mesmo nível de acesso.
Formatos de exportação flexíveis
Exporte receitas como JSON, YAML, XML, Markdown, ou páginas prontas para impressão, para que sua coleção nunca fique presa a um único formato ou plataforma.
Por que executar Bar Assistant na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
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