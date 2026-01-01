AirTrail é um aplicativo web pessoal de rastreamento de voos de código aberto que permite registrar cada voo, visualizar suas rotas em um mapa-múndi interativo e explorar estatísticas sobre seu histórico de viagens. Ele suporta a importação de dados de voo de serviços populares como MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt e JetLog, facilitando a criação de um registro completo desde o primeiro dia. O suporte multiusuário permite que cada membro da família mantenha um diário de voos privado separado na mesma instância.

Auto-hospedar o AirTrail em seu próprio VPS mantém seu histórico de viagens privado e totalmente sob seu controle, sem taxas de assinatura e sem que nenhum serviço de terceiros retenha seus dados. O primeiro usuário a se registrar recebe automaticamente acesso de nível de proprietário.