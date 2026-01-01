Implante AirTrail com instalação em um clique.
Diário de voo pessoal de código aberto para registrar, visualizar e analisar suas jornadas de aviação em um mapa-múndi interativo.
Escolha um plano VPS para AirTrail
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com AirTrail
AirTrail é um aplicativo web pessoal de rastreamento de voos de código aberto que permite registrar cada voo, visualizar suas rotas em um mapa-múndi interativo e explorar estatísticas sobre seu histórico de viagens. Ele suporta a importação de dados de voo de serviços populares como MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt e JetLog, facilitando a criação de um registro completo desde o primeiro dia. O suporte multiusuário permite que cada membro da família mantenha um diário de voos privado separado na mesma instância.
Auto-hospedar o AirTrail em seu próprio VPS mantém seu histórico de viagens privado e totalmente sob seu controle, sem taxas de assinatura e sem que nenhum serviço de terceiros retenha seus dados. O primeiro usuário a se registrar recebe automaticamente acesso de nível de proprietário.
AirTrail: principais recursos
Mapa-Múndi Interativo
Veja cada voo plotado em um mapa-múndi com linhas de rota conectando cada origem e destino que você visitou.
Importações de Histórico de Voos
Importe registros existentes de MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog e byAir para preencher seu histórico imediatamente.
Estatísticas de Viagens
Explore totais e detalhamentos de distância percorrida, países visitados, aeroportos utilizados, companhias aéreas e tempo gasto no ar.
Suporte a múltiplos usuários
Compartilhe uma instância do AirTrail com a família ou companheiros de viagem — cada usuário mantém seu próprio registro de voo privado e estatísticas.
Compartilhamento Público de Voos
Gere um link compartilhável para que outras pessoas possam navegar pelo seu mapa de voo interativo sem precisar de uma conta.
Por que executar AirTrail na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.