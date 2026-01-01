Baby Buddy é um aplicativo para acompanhar bebês com foco em privacidade que ajuda pais e cuidadores a registrar atividades diárias, medidas de crescimento e informações de saúde para recém-nascidos. Horários de alimentação, trocas de fralda, padrões de sono, medidas de peso e altura, e registros de medicação são todos capturados através de uma interface web intuitiva, projetada para entrada rápida durante os momentos agitados da paternidade. Gráficos e relatórios visuais facilitam a identificação de padrões e o compartilhamento de dados com pediatras.

Hospedar o Baby Buddy por conta própria significa que detalhes íntimos sobre o desenvolvimento e a saúde do seu filho nunca chegam a servidores de terceiros ou plataformas de publicidade. Múltiplos cuidadores — pais, avós, babás — podem registrar atividades de qualquer dispositivo, mantendo a casa sincronizada sem depender de um aplicativo comercial que pode descontinuar o serviço ou alterar sua política de privacidade.