Implante Baby Buddy com um clique.
Aplicativo abrangente de rastreamento de bebê, ajudando pais e cuidadores a monitorar a alimentação, sono, fraldas e crescimento de forma privada.
Escolha um plano VPS para Baby Buddy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Baby Buddy
Baby Buddy é um aplicativo para acompanhar bebês com foco em privacidade que ajuda pais e cuidadores a registrar atividades diárias, medidas de crescimento e informações de saúde para recém-nascidos. Horários de alimentação, trocas de fralda, padrões de sono, medidas de peso e altura, e registros de medicação são todos capturados através de uma interface web intuitiva, projetada para entrada rápida durante os momentos agitados da paternidade. Gráficos e relatórios visuais facilitam a identificação de padrões e o compartilhamento de dados com pediatras.
Hospedar o Baby Buddy por conta própria significa que detalhes íntimos sobre o desenvolvimento e a saúde do seu filho nunca chegam a servidores de terceiros ou plataformas de publicidade. Múltiplos cuidadores — pais, avós, babás — podem registrar atividades de qualquer dispositivo, mantendo a casa sincronizada sem depender de um aplicativo comercial que pode descontinuar o serviço ou alterar sua política de privacidade.
Baby Buddy: principais recursos
Acesso para múltiplos cuidadores
Pais, avós e babás podem registrar atividades simultaneamente de qualquer dispositivo, mantendo todos alinhados com a rotina e as necessidades atuais do bebê.
Acompanhamento abrangente de atividades
Registre sessões de alimentação, trocas de fralda, períodos de sono, tempo de bruços, banhos e muito mais com cronômetros integrados para que o registro leve apenas segundos, mesmo durante momentos agitados.
Registros de crescimento e saúde
Acompanhe o peso, a altura e a circunferência da cabeça ao longo do tempo com gráficos visuais que você pode compartilhar diretamente com profissionais de saúde em consultas pediátricas.
Relatórios de Padrões
Relatórios visuais revelam tendências de frequência de alimentação, padrões de duração do sono e contagem de fraldas, ajudando os pais a identificar rotinas e detectar anomalias precocemente.
Privacidade de dados completa
Todos os registros permanecem em seu próprio servidor — sem compartilhamento de dados com terceiros, sem perfis de publicidade e sem risco de perder o acesso se um serviço comercial for desativado.
Por que executar Baby Buddy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.