Yao é um ambiente de execução de aplicações full-stack de código aberto que permite aos desenvolvedores criar aplicações web, APIs REST e painéis de administração escrevendo arquivos de configuração JSON e YAML em vez de código de backend. Originalmente um motor low-code, o Yao v1.0 evoluiu para uma plataforma de agentes de IA com integração nativa com MCP (Model Context Protocol), orquestração multiagente e uma interface de chat conversacional integrada.

Ao contrário dos frameworks tradicionais, o Yao é distribuído como um único binário Go com um banco de dados SQLite embarcado, um motor JavaScript V8 para hooks TypeScript e um sistema de UI renderizado no servidor — tornando-o um ambiente autocontido para construir e executar aplicações web com IA sem gerenciar runtimes ou bancos de dados separados.