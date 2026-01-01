Implante Yao com instalação em um clique.
Runtime de aplicativos e estrutura de agente de IA de código aberto para construir aplicativos web e APIs com configuração JSON.
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O que você pode criar com Yao
Yao é um ambiente de execução de aplicações full-stack de código aberto que permite aos desenvolvedores criar aplicações web, APIs REST e painéis de administração escrevendo arquivos de configuração JSON e YAML em vez de código de backend. Originalmente um motor low-code, o Yao v1.0 evoluiu para uma plataforma de agentes de IA com integração nativa com MCP (Model Context Protocol), orquestração multiagente e uma interface de chat conversacional integrada.
Ao contrário dos frameworks tradicionais, o Yao é distribuído como um único binário Go com um banco de dados SQLite embarcado, um motor JavaScript V8 para hooks TypeScript e um sistema de UI renderizado no servidor — tornando-o um ambiente autocontido para construir e executar aplicações web com IA sem gerenciar runtimes ou bancos de dados separados.
Yao: principais recursos
Criador de API JSON
Defina endpoints de API REST, modelos de banco de dados e painéis de administração inteiramente em arquivos de configuração JSON/YAML, eliminando o código boilerplate de backend.
Orquestração de agentes de IA
O suporte MCP nativo e a execução multiagente permitem conectar ferramentas de IA, delegar tarefas a subagentes e executar fluxos de trabalho de agentes paralelos a partir de uma única configuração.
Motor V8 embutido
Execute a lógica de negócios e os hooks do TypeScript diretamente dentro do Yao usando um runtime JavaScript V8 integrado — sem a necessidade de instalação do Node.js.
Interface de Usuário renderizada pelo servidor
SUI Pages oferece um sistema de renderização server-side baseado em componentes para construir interfaces frontend completas sem um framework JavaScript separado.
Pesquisa vetorial integrada
Pesquisa vetorial integrada, grafo de conhecimento e capacidades GraphRAG impulsionam a recuperação semântica de documentos e os recursos de base de conhecimento de IA.
Por que executar Yao na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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