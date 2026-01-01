Flagsmith é uma plataforma de feature flag e configuração remota de código aberto que permite aos desenvolvedores lançar código por trás de chaves, direcionar recursos para segmentos de usuários e executar testes A/B sem reimplantar. Construído como uma alternativa auto-hospedada ao LaunchDarkly e Split, ele oferece valores de flag por ambiente, lançamentos percentuais, variações multivariadas, logs de auditoria e SDKs para todas as principais linguagens de programação e frameworks móveis.

Auto-hospedar o Flagsmith em seu VPS mantém cada feature flag, segmento de usuário e decisão de lançamento dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia ver como seu produto é lançado. O processador de tarefas incluído lida com a entrega de webhooks, alterações de flag agendadas e o arquivamento de logs de auditoria de forma assíncrona, sem bloquear as solicitações de avaliação de flag.