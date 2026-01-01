Implante o Flagsmith com um clique.
Serviço de feature flag de código aberto e configuração remota para lançar código de forma oculta, executar testes A/B e segmentar usuários.
Escolha um plano VPS para Flagsmith
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Flagsmith
Flagsmith é uma plataforma de feature flag e configuração remota de código aberto que permite aos desenvolvedores lançar código por trás de chaves, direcionar recursos para segmentos de usuários e executar testes A/B sem reimplantar. Construído como uma alternativa auto-hospedada ao LaunchDarkly e Split, ele oferece valores de flag por ambiente, lançamentos percentuais, variações multivariadas, logs de auditoria e SDKs para todas as principais linguagens de programação e frameworks móveis.
Auto-hospedar o Flagsmith em seu VPS mantém cada feature flag, segmento de usuário e decisão de lançamento dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros que poderia ver como seu produto é lançado. O processador de tarefas incluído lida com a entrega de webhooks, alterações de flag agendadas e o arquivamento de logs de auditoria de forma assíncrona, sem bloquear as solicitações de avaliação de flag.
Flagsmith: principais recursos
Flags e configuração remota
Ative ou desative recursos, direcione por segmento de usuário, entregue variações multivariadas e forneça valores de configuração remota a partir de uma única plataforma.
Promoção multiambiente
Promova valores de flag do desenvolvimento para o staging e para a produção com cópia em um clique e substituições por ambiente para lançamentos seguros.
Lançamentos percentuais
Lance recursos gradualmente por porcentagem do tráfego com segmentação persistente por usuário, para que o mesmo usuário receba um tratamento consistente em todas as sessões.
Auditoria e aprovações
Registro de auditoria completo de cada alteração de flag com fluxos de trabalho opcionais de aprovação de solicitação de alteração para flags sensíveis em ambientes de produção.
SDKs em tempo real
SDKs oficiais para JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native e Flutter com cache de avaliação local.
Integrações e Webhooks
Integrações com Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket e webhooks notificam sua equipe e pipelines de CI quando os sinalizadores mudam em produção.
Por que executar Flagsmith na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.