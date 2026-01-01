O Painel Pelican é um fork e modernização impulsionados pela comunidade do Pterodactyl, reescrito com a mais recente stack Laravel e Filament para oferecer uma experiência de administração mais rápida, um instalador web integrado e um sistema de plugins para estender o painel sem fazer fork do código-base. Cada servidor de jogos é provisionado em seu próprio contêiner Docker isolado através do daemon Wings que o acompanha, mantendo os recursos contidos e o host seguro.

Hospedar o Pelican por conta própria elimina as taxas por servidor da hospedagem de jogos gerenciada e dá aos operadores controle total sobre branding, autenticação, eggs e armazenamento de banco de dados. Esta implantação entrega o Painel junto com MariaDB e Redis — o Wings deve ser instalado separadamente em cada nó que executa servidores de jogos.