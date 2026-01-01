Implante o Pelican Panel com instalação em um clique.
Moderno painel de gerenciamento de servidores de jogos de código aberto e sucessor do Pterodactyl, construído para implantação rápida e administração intuitiva.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pelican Panel
O Painel Pelican é um fork e modernização impulsionados pela comunidade do Pterodactyl, reescrito com a mais recente stack Laravel e Filament para oferecer uma experiência de administração mais rápida, um instalador web integrado e um sistema de plugins para estender o painel sem fazer fork do código-base. Cada servidor de jogos é provisionado em seu próprio contêiner Docker isolado através do daemon Wings que o acompanha, mantendo os recursos contidos e o host seguro.
Hospedar o Pelican por conta própria elimina as taxas por servidor da hospedagem de jogos gerenciada e dá aos operadores controle total sobre branding, autenticação, eggs e armazenamento de banco de dados. Esta implantação entrega o Painel junto com MariaDB e Redis — o Wings deve ser instalado separadamente em cada nó que executa servidores de jogos.
Pelican Panel: principais recursos
Instalador Web de Primeira Execução
O instalador guiado baseado em navegador orienta você na configuração do banco de dados e na criação do administrador na primeira visita — sem necessidade de acesso shell.
Isolamento de Servidor Docker
Servidores de jogos são executados em contêineres dedicados gerenciados pelo daemon Wings, evitando a contenção de recursos e limitando o raio de impacto se um servidor for comprometido.
Sistema de Plugins
Carregador de plugins nativo permite que administradores instalem pacotes Composer e Yarn diretamente do painel para estender a funcionalidade sem fazer fork do código-fonte.
Moderno Filament UI
Interface de administração reconstruída baseada em Filament oferece carregamento de páginas mais rápido, saída do console em tempo real e um fluxo de trabalho mais limpo do que os painéis Pterodactyl legados.
Compatível com Pterodactyl
Importa eggs Pterodactyl e configurações de nó existentes para que os operadores possam migrar para o Pelican sem reconstruir sua biblioteca de servidores de jogos do zero.
OAuth e SSO
Suporta provedores de autenticação externos e autenticação de dois fatores, permitindo que as equipes centralizem o controle de acesso em todas as ferramentas de infraestrutura.
Por que executar Pelican Panel na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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