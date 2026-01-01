Apache Hop (Plataforma de Orquestração Hop) é um projeto de integração e orquestração de dados de código aberto incubado e graduado na Apache Software Foundation como o sucessor moderno do Pentaho Data Integration (Kettle). Ele permite que engenheiros de dados projetem visualmente pipelines e fluxos de trabalho que movem e transformam dados entre arquivos, bancos de dados, filas de mensagens, data warehouses na nuvem e APIs SaaS sem escrever código personalizado.

Este modelo implanta o Hop Web, a versão baseada em navegador da GUI do Hop rodando no Apache Tomcat. Hospedar o Hop em seu próprio VPS mantém cada string de conexão, credencial e conjunto de dados intermediário na infraestrutura que você controla, sem taxas por usuário, por pipeline ou por volume de linhas, comuns em plataformas ETL comerciais.