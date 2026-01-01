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O que você pode criar com Apache Hop

Apache Hop (Plataforma de Orquestração Hop) é um projeto de integração e orquestração de dados de código aberto incubado e graduado na Apache Software Foundation como o sucessor moderno do Pentaho Data Integration (Kettle). Ele permite que engenheiros de dados projetem visualmente pipelines e fluxos de trabalho que movem e transformam dados entre arquivos, bancos de dados, filas de mensagens, data warehouses na nuvem e APIs SaaS sem escrever código personalizado.

Este modelo implanta o Hop Web, a versão baseada em navegador da GUI do Hop rodando no Apache Tomcat. Hospedar o Hop em seu próprio VPS mantém cada string de conexão, credencial e conjunto de dados intermediário na infraestrutura que você controla, sem taxas por usuário, por pipeline ou por volume de linhas, comuns em plataformas ETL comerciais.

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O que você pode criar com {name}

Apache Hop: principais recursos

Designer visual de pipeline

Editor de arrastar e soltar com mais de 200 transformações e ações, abrangendo arquivos, bancos de dados, APIs, filas de mensagens e verificações de qualidade de dados — sem a necessidade de Java ou Python para construir pipelines de produção.

GUI baseado em navegador

A mesma experiência da GUI do Hop que o cliente desktop, entregue via Tomcat para que as equipes possam projetar pipelines de qualquer navegador sem instalações locais de Java.

Execução agnóstica de motor

Crie uma vez e execute pipelines no motor nativo do Hop, Apache Spark, Apache Flink, ou Google Cloud Dataflow através da abstração do executor Apache Beam.

Fluxos de trabalho orientados por metadados

Reutilize conexões, configurações de execução, modelos de pipeline e testes de unidade como objetos de metadados de primeira classe verificados no Git junto com as definições de pipeline.

Linhagem de dados integrada

Cada transformação registra entradas, saídas e mapeamentos de campo para que os analistas possam rastrear uma coluna de volta aos seus arquivos ou tabelas de origem em fluxos de trabalho complexos de várias etapas.

Por que executar Apache Hop na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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