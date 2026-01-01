Implante o Apache Hop com um clique.
Plataforma de orquestração visual de dados de código aberto para projetar pipelines e fluxos de trabalho que rodam em qualquer lugar.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache Hop
Apache Hop (Plataforma de Orquestração Hop) é um projeto de integração e orquestração de dados de código aberto incubado e graduado na Apache Software Foundation como o sucessor moderno do Pentaho Data Integration (Kettle). Ele permite que engenheiros de dados projetem visualmente pipelines e fluxos de trabalho que movem e transformam dados entre arquivos, bancos de dados, filas de mensagens, data warehouses na nuvem e APIs SaaS sem escrever código personalizado.
Este modelo implanta o Hop Web, a versão baseada em navegador da GUI do Hop rodando no Apache Tomcat. Hospedar o Hop em seu próprio VPS mantém cada string de conexão, credencial e conjunto de dados intermediário na infraestrutura que você controla, sem taxas por usuário, por pipeline ou por volume de linhas, comuns em plataformas ETL comerciais.
Apache Hop: principais recursos
Designer visual de pipeline
Editor de arrastar e soltar com mais de 200 transformações e ações, abrangendo arquivos, bancos de dados, APIs, filas de mensagens e verificações de qualidade de dados — sem a necessidade de Java ou Python para construir pipelines de produção.
GUI baseado em navegador
A mesma experiência da GUI do Hop que o cliente desktop, entregue via Tomcat para que as equipes possam projetar pipelines de qualquer navegador sem instalações locais de Java.
Execução agnóstica de motor
Crie uma vez e execute pipelines no motor nativo do Hop, Apache Spark, Apache Flink, ou Google Cloud Dataflow através da abstração do executor Apache Beam.
Fluxos de trabalho orientados por metadados
Reutilize conexões, configurações de execução, modelos de pipeline e testes de unidade como objetos de metadados de primeira classe verificados no Git junto com as definições de pipeline.
Linhagem de dados integrada
Cada transformação registra entradas, saídas e mapeamentos de campo para que os analistas possam rastrear uma coluna de volta aos seus arquivos ou tabelas de origem em fluxos de trabalho complexos de várias etapas.
Por que executar Apache Hop na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
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