Loomio é uma plataforma de código aberto projetada especificamente para tomada de decisões colaborativa. Grupos podem realizar discussões estruturadas, criar propostas, fazer enquetes e registrar resultados — tudo em um só lugar. Ao contrário das ferramentas de chat gerais, o Loomio mantém as conversas focadas em avançar para decisões claras, tornando-o ideal para cooperativas, organizações sem fins lucrativos, organizações comunitárias e equipes distribuídas.

Hospedar o Loomio em seu próprio VPS mantém os dados dos membros totalmente sob seu controle, sem taxas por usuário e sem dependência de um serviço de terceiros. Esta implantação inclui o aplicativo web Rails completo, o worker de segundo plano Sidekiq, o banco de dados PostgreSQL, a fila Redis e um servidor Hocuspocus para edição colaborativa de documentos em tempo real.