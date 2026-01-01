Implante Loomio em instalação de um clique.
Plataforma colaborativa de tomada de decisões de código aberto para grupos discutirem propostas, realizarem enquetes e tomarem decisões juntos.
Escolha um plano VPS para Loomio
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Loomio
Loomio é uma plataforma de código aberto projetada especificamente para tomada de decisões colaborativa. Grupos podem realizar discussões estruturadas, criar propostas, fazer enquetes e registrar resultados — tudo em um só lugar. Ao contrário das ferramentas de chat gerais, o Loomio mantém as conversas focadas em avançar para decisões claras, tornando-o ideal para cooperativas, organizações sem fins lucrativos, organizações comunitárias e equipes distribuídas.
Hospedar o Loomio em seu próprio VPS mantém os dados dos membros totalmente sob seu controle, sem taxas por usuário e sem dependência de um serviço de terceiros. Esta implantação inclui o aplicativo web Rails completo, o worker de segundo plano Sidekiq, o banco de dados PostgreSQL, a fila Redis e um servidor Hocuspocus para edição colaborativa de documentos em tempo real.
Loomio: principais recursos
Propostas estruturadas
Crie propostas com prazo definido, com opções de concordar, discordar, abster-se e bloquear, para que os grupos possam tomar decisões responsáveis com um registro de auditoria claro.
Enquetes flexíveis
Realize votações de escolha ranqueada, votações por pontos, enquetes de pontuação e enquetes de horário de reunião para coletar informações detalhadas do grupo, indo além de simples perguntas de sim/não.
Discussões encadeadas
Mantenha as conversas organizadas com comentários encadeados e reações contextuais, para que o contexto importante nunca se perca em um canal de chat movimentado.
Colaboração em tempo real
Edite colaborativamente textos de propostas e tópicos de discussão em tempo real, usando o servidor Hocuspocus integrado, sem a necessidade de um editor de terceiros.
Subgrupos e permissões
Organize membros em subgrupos com configurações de privacidade e funções independentes, suportando estruturas organizacionais complexas dentro de uma única instalação.
Por que executar Loomio na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.