OxiCloud é uma plataforma de armazenamento em nuvem de código aberto escrita em Rust, projetada como uma alternativa rápida e eficiente em recursos ao Nextcloud e OwnCloud. Ela oferece upload de arquivos, download, gerenciamento de pastas, compartilhamento, pesquisa, lixeira e um reprodutor de música integrado — tudo auto-hospedado com um backend PostgreSQL. O runtime Rust mantém a memória ociosa bem abaixo de 100 MB, tornando-o prático em planos VPS onde uma pilha baseada em PHP seria muito pesada.

Auto-hospedar o OxiCloud coloca todo o armazenamento de arquivos em uma infraestrutura que você controla, sem cotas, sem taxas de assinatura e sem acesso de terceiros aos seus arquivos. Uma camada de compatibilidade opcional com Nextcloud permite que clientes Nextcloud desktop e mobile existentes se conectem sem reconfiguração.