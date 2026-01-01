Implante OxiCloud com instalação em um clique.
Armazenamento em nuvem leve e auto-hospedado, desenvolvido em Rust, com compatibilidade para clientes desktop e móveis do Nextcloud.
Escolha um plano VPS para OxiCloud
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OxiCloud
OxiCloud é uma plataforma de armazenamento em nuvem de código aberto escrita em Rust, projetada como uma alternativa rápida e eficiente em recursos ao Nextcloud e OwnCloud. Ela oferece upload de arquivos, download, gerenciamento de pastas, compartilhamento, pesquisa, lixeira e um reprodutor de música integrado — tudo auto-hospedado com um backend PostgreSQL. O runtime Rust mantém a memória ociosa bem abaixo de 100 MB, tornando-o prático em planos VPS onde uma pilha baseada em PHP seria muito pesada.
Auto-hospedar o OxiCloud coloca todo o armazenamento de arquivos em uma infraestrutura que você controla, sem cotas, sem taxas de assinatura e sem acesso de terceiros aos seus arquivos. Uma camada de compatibilidade opcional com Nextcloud permite que clientes Nextcloud desktop e mobile existentes se conectem sem reconfiguração.
OxiCloud: principais recursos
Suporte ao cliente Nextcloud
Uma camada de compatibilidade opcional do Nextcloud permite que os clientes de sincronização desktop e móveis existentes do Nextcloud se conectem ao OxiCloud sem a necessidade de reinstalá-los ou reconfigurá-los.
Baixo consumo de memória
O runtime Rust + mimalloc usa menos de 100 MB em modo ocioso, tornando o OxiCloud prático em pequenos planos de VPS onde stacks de armazenamento em nuvem baseados em PHP esgotariam a RAM disponível.
Links de compartilhamento de arquivos
Gerar links de compartilhamento público para arquivos e pastas para que destinatários externos possam baixar o conteúdo sem criar uma conta no seu servidor.
Lixeira e recuperação
Arquivos excluídos vão para a lixeira em vez de serem removidos imediatamente, dando a você uma janela de recuperação antes da exclusão permanente.
Reprodutor de música integrado
Transmita arquivos de áudio diretamente do navegador com suporte a playlist e metadados de faixa — nenhum servidor de mídia ou plugin separado é necessário.
Por que executar OxiCloud na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
AList
Servidor auto-hospedado para listagem de arquivos e WebDAV, com suporte a mais de 30 backends de armazenamento
AnonUpload
AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados