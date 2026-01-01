AList é um programa de listagem de arquivos de código aberto que reúne armazenamento local e unidades de nuvem em uma única interface web. Ele suporta mais de 30 backends de armazenamento — incluindo OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV e muitos provedores regionais — permitindo que você navegue, visualize e baixe arquivos de todos eles sem trocar de aplicativos ou fazer login repetidamente.

Hospedar o AList em seu próprio servidor VPS mantém as credenciais de armazenamento e as políticas de acesso sob seu controle, enquanto expõe seus arquivos através de uma interface web rápida e um endpoint WebDAV totalmente compatível. É uma maneira prática de consolidar contas de nuvem dispersas e unidades compartilhadas em um único gateway privado.