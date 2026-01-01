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Lista de arquivos auto-hospedada e servidor WebDAV que unifica dezenas de provedores de armazenamento em nuvem por trás de uma única interface web.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com AList

AList é um programa de listagem de arquivos de código aberto que reúne armazenamento local e unidades de nuvem em uma única interface web. Ele suporta mais de 30 backends de armazenamento — incluindo OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV e muitos provedores regionais — permitindo que você navegue, visualize e baixe arquivos de todos eles sem trocar de aplicativos ou fazer login repetidamente.

Hospedar o AList em seu próprio servidor VPS mantém as credenciais de armazenamento e as políticas de acesso sob seu controle, enquanto expõe seus arquivos através de uma interface web rápida e um endpoint WebDAV totalmente compatível. É uma maneira prática de consolidar contas de nuvem dispersas e unidades compartilhadas em um único gateway privado.

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O que você pode criar com {name}

AList: principais recursos

Backends de multi-armazenamento

Monte mais de 30 provedores — disco local, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV e muito mais — em uma única árvore de arquivos unificada.

Servidor WebDAV

Exponha cada armazenamento conectado como um único endpoint WebDAV de leitura/escrita que é montado de forma limpa em macOS, Windows e clientes móveis.

Pré-visualizações no navegador

Transmita e visualize imagens, vídeos, áudios, PDFs, documentos do Office e código sem precisar baixar os arquivos primeiro.

Compartilhamento detalhado

Gerar links de compartilhamento protegidos por senha com expiração opcional para que destinatários externos vejam apenas os arquivos que você escolher.

Downloads offline

Integre com aria2 ou qBittorrent para buscar arquivos de URLs e torrents diretamente em qualquer backend de armazenamento montado.

Por que executar AList na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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