Implante AnonUpload com instalação de um clique.
Plataforma de compartilhamento de arquivos anônima com foco na privacidade, sem banco de dados, sem contas e sem rastreamento necessário.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com AnonUpload
O AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento de arquivos PHP leve, construída em torno de um único princípio: compartilhar arquivos sem deixar rastros. Não requer banco de dados, contas de usuário e não armazena metadados que possam identificar quem enviou ou baixou um arquivo. Os nomes diretos dos arquivos nunca são expostos publicamente, e o recurso opcional de atraso de download impede a raspagem automatizada antes que os arquivos cheguem aos seus destinatários.
Hospedar o AnonUpload por conta própria significa que seus arquivos nunca passam por infraestruturas de terceiros sujeitas a solicitações de vigilância ou mandatos de retenção de dados. Você controla quais tipos de arquivo são aceitos, o tamanho máximo dos uploads e quem pode acessar a interface de administração — sem depender de qualquer serviço comercial de compartilhamento de arquivos anônimo que poderia registrar atividades apesar das alegações de privacidade.
AnonUpload: principais recursos
Não requer Banco de Dados
Os arquivos são armazenados diretamente no sistema de arquivos, sem configuração ou manutenção de banco de dados, simplificando a implantação e eliminando uma fonte comum de vazamento de dados.
Nomes de arquivos ocultos
Os nomes de arquivo originais nunca são expostos publicamente, assim, os downloaders não podem inferir o conteúdo, a origem ou a identidade do uploader a partir da URL ou da listagem de diretórios.
Atraso de Tempo de Download
Configure um período de espera antes que os arquivos se tornem disponíveis para download, evitando que scrapers automatizados coletem uploads antes que cheguem aos destinatários pretendidos.
Tipos de Arquivo Configuráveis
Defina uma lista de permissões exata de extensões de arquivo aceitas e defina limites máximos de tamanho de upload de até 10 GB para atender às suas necessidades específicas de compartilhamento.
Interface de Administração
Gerencie uploads, monitore o uso de armazenamento e ajuste as configurações do aplicativo através de um painel de administração integrado, sem tocar na linha de comando do servidor.
Por que executar AnonUpload na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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