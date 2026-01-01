O AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento de arquivos PHP leve, construída em torno de um único princípio: compartilhar arquivos sem deixar rastros. Não requer banco de dados, contas de usuário e não armazena metadados que possam identificar quem enviou ou baixou um arquivo. Os nomes diretos dos arquivos nunca são expostos publicamente, e o recurso opcional de atraso de download impede a raspagem automatizada antes que os arquivos cheguem aos seus destinatários.

Hospedar o AnonUpload por conta própria significa que seus arquivos nunca passam por infraestruturas de terceiros sujeitas a solicitações de vigilância ou mandatos de retenção de dados. Você controla quais tipos de arquivo são aceitos, o tamanho máximo dos uploads e quem pode acessar a interface de administração — sem depender de qualquer serviço comercial de compartilhamento de arquivos anônimo que poderia registrar atividades apesar das alegações de privacidade.