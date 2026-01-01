Backrest é uma interface web auto-hospedada para o restic, o programa de backup rápido e seguro. Ele envolve a poderosa deduplicação e criptografia do restic em uma UI limpa baseada em navegador, permitindo que você crie planos de backup, os agende com cron e restaure arquivos individuais sem nunca precisar usar a linha de comando.

Como o Backrest armazena snapshots através do restic, os backups são criptografados em repouso e suportam dezenas de backends de armazenamento — disco local, armazenamento de objetos compatível com S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP e muito mais. A auto-hospedagem do Backrest mantém sua configuração de backup e credenciais inteiramente sob seu controle, sem taxas de assinatura ou dependência de fornecedor.