Implante Backrest com um clique.
Interface baseada na web para restic que torna backups agendados, navegação e restaurações acessíveis de qualquer navegador.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Backrest
Backrest é uma interface web auto-hospedada para o restic, o programa de backup rápido e seguro. Ele envolve a poderosa deduplicação e criptografia do restic em uma UI limpa baseada em navegador, permitindo que você crie planos de backup, os agende com cron e restaure arquivos individuais sem nunca precisar usar a linha de comando.
Como o Backrest armazena snapshots através do restic, os backups são criptografados em repouso e suportam dezenas de backends de armazenamento — disco local, armazenamento de objetos compatível com S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP e muito mais. A auto-hospedagem do Backrest mantém sua configuração de backup e credenciais inteiramente sob seu controle, sem taxas de assinatura ou dependência de fornecedor.
Backrest: principais recursos
Planos de backup agendados
Defina agendamentos baseados em cron por repositório para que os backups sejam executados automaticamente sem intervenção manual.
Restauração baseada no navegador
Navegue pelo conteúdo do snapshot e restaure arquivos ou diretórios individuais diretamente da interface web.
Armazenamento multi-backend
Armazene backups em disco local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, e muito mais via backends nativos do restic.
Criptografia de ponta a ponta
Todos os snapshots são criptografados pelo restic antes de sair do host, garantindo que os dados permaneçam privados em qualquer backend de armazenamento.
Desduplicação e compressão
A fragmentação definida por conteúdo do Restic deduplica dados entre snapshots, reduzindo drasticamente o uso de armazenamento ao longo do tempo.
Por que executar Backrest na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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