Implante o ArchiveBox com instalação em um clique.
Plataforma de arquivamento de internet autohospedada que preserva páginas web, vídeos e documentos em vários formatos para acesso permanente.
Escolha um plano VPS para ArchiveBox
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ArchiveBox
O ArchiveBox é a principal plataforma de arquivamento web de código aberto e auto-hospedada, que captura sites como HTML, PDF, capturas de tela, arquivos WARC e mídias extraídas para garantir que o conteúdo permaneça acessível muito depois que as fontes originais desaparecerem. Com mais de 18.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo desde 2017, ele oferece uma alternativa confiável à dependência do Internet Archive para o conteúdo que é importante para o seu trabalho.
Auto-hospedar o ArchiveBox lhe dá total soberania de dados sobre o conteúdo arquivado — essencial para fluxos de trabalho jurídicos, de conformidade e de jornalismo onde a cadeia de custódia é importante. Você controla políticas de retenção, estratégias de backup e permissões de acesso, enquanto o mecanismo de busca de texto completo Sonic integrado torna a localização de conteúdo em grandes arquivos rápida e precisa.
ArchiveBox: principais recursos
Arquivamento Multi-formato
Capture cada página simultaneamente como HTML, PDF, captura de tela, WARC e mídia extraída, para que o conteúdo seja preservado em múltiplos formatos independentes, mesmo que um deles se torne ilegível no futuro.
Pesquisa de texto completo
Encontre qualquer palavra ou frase em todo o seu arquivo instantaneamente usando o mecanismo de busca Sonic integrado, sem navegar manualmente pelas pastas ou depender de correspondência imprecisa de nomes de arquivo.
Agendamento Automatizado
Configure o arquivamento diário de feeds RSS, listas de favoritos e coleções de URLs para que o conteúdo importante seja preservado automaticamente, sem a necessidade de acionamento manual para cada novo item.
Amplo Suporte à Importação
Importe diretamente de favoritos do navegador, Pocket, Pinboard, Instapaper e outros serviços, facilitando a migração de uma lista de leitura existente para o seu arquivo permanente.
Renderização JavaScript
Arquive páginas renderizadas dinamicamente e aplicativos de página única usando o ambiente de navegador NoVNC integrado, capturando conteúdo que os simples extratores de HTML perdem completamente.
Por que executar ArchiveBox na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.