O ArchiveBox é a principal plataforma de arquivamento web de código aberto e auto-hospedada, que captura sites como HTML, PDF, capturas de tela, arquivos WARC e mídias extraídas para garantir que o conteúdo permaneça acessível muito depois que as fontes originais desaparecerem. Com mais de 18.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo desde 2017, ele oferece uma alternativa confiável à dependência do Internet Archive para o conteúdo que é importante para o seu trabalho.

Auto-hospedar o ArchiveBox lhe dá total soberania de dados sobre o conteúdo arquivado — essencial para fluxos de trabalho jurídicos, de conformidade e de jornalismo onde a cadeia de custódia é importante. Você controla políticas de retenção, estratégias de backup e permissões de acesso, enquanto o mecanismo de busca de texto completo Sonic integrado torna a localização de conteúdo em grandes arquivos rápida e precisa.