PairDrop é uma plataforma moderna de compartilhamento de arquivos baseada na web que leva transferências no estilo AirDrop para todos os dispositivos e sistemas operacionais. Usando a tecnologia WebRTC, os arquivos viajam diretamente do remetente para o destinatário sem tocar no servidor — o VPS apenas coordena a conexão. Abra a interface web em qualquer dispositivo, veja quem mais está na rede e envie arquivos com um único clique. Sem contas, sem aplicativos, sem limites de tamanho.

Hospedar o PairDrop por conta própria oferece à sua casa ou escritório um hub de compartilhamento de arquivos permanente e sempre acessível, protegido por HTTPS através do Traefik. Os arquivos nunca passam por armazenamento de terceiros, as transferências ocorrem em velocidades máximas da rede local, e a abordagem de auto-hospedagem significa que não há custos por arquivo ou largura de banda, independentemente de quanto sua equipe compartilha.