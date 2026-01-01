Implante o PairDrop com instalação em um clique.
Alternativa ao AirDrop baseada em navegador para transferências instantâneas de arquivos ponto a ponto entre quaisquer dispositivos na sua rede, sem necessidade de instalação de aplicativo.
Escolha um plano VPS para PairDrop
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com PairDrop
PairDrop é uma plataforma moderna de compartilhamento de arquivos baseada na web que leva transferências no estilo AirDrop para todos os dispositivos e sistemas operacionais. Usando a tecnologia WebRTC, os arquivos viajam diretamente do remetente para o destinatário sem tocar no servidor — o VPS apenas coordena a conexão. Abra a interface web em qualquer dispositivo, veja quem mais está na rede e envie arquivos com um único clique. Sem contas, sem aplicativos, sem limites de tamanho.
Hospedar o PairDrop por conta própria oferece à sua casa ou escritório um hub de compartilhamento de arquivos permanente e sempre acessível, protegido por HTTPS através do Traefik. Os arquivos nunca passam por armazenamento de terceiros, as transferências ocorrem em velocidades máximas da rede local, e a abordagem de auto-hospedagem significa que não há custos por arquivo ou largura de banda, independentemente de quanto sua equipe compartilha.
PairDrop: principais recursos
Ponto a Ponto via WebRTC
Os arquivos são transferidos diretamente entre os dispositivos na velocidade máxima da rede — o servidor apenas intermedia a conexão, assim, seus dados nunca ficam em armazenamento intermediário.
Sem Instalação Necessária
Funciona em qualquer navegador moderno no Windows, macOS, Linux, iOS e Android — os usuários apenas acessam a URL e começam a compartilhar imediatamente.
Descoberta Automática de Dispositivos
Dispositivos na mesma rede aparecem automaticamente na interface, facilitando a seleção de um destinatário sem digitar endereços ou códigos de emparelhamento.
Sem limites de arquivo
PairDrop não impõe restrições de tamanho de arquivo ou filtros de tipo, então você pode compartilhar qualquer coisa, desde pequenos trechos de texto até arquivos de vídeo grandes, sem precisar de soluções alternativas.
Emparelhamento de QR Code
Escaneie um QR code para conectar dispositivos móveis instantaneamente, eliminando a necessidade de digitar endereços de rede ao compartilhar entre celulares e computadores.
Por que executar PairDrop na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor auto-hospedado para listagem de arquivos e WebDAV, com suporte a mais de 30 backends de armazenamento
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AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados