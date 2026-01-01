MapStore é um produto WebGIS de código aberto desenvolvido pela GeoSolutions que permite que equipes criem, salvem e compartilhem mapas interativos, painéis e geostories imersivas no navegador. Ele suporta todo o conjunto de padrões OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) e se integra nativamente com GeoServer, MapServer, serviços ArcGIS REST e qualquer backend geoespacial compatível com padrões.

Construído sobre OpenLayers, Leaflet e CesiumJS, o MapStore unifica visualizadores 2D e 3D, uma tabela de atributos rica, widgets de gráficos e um gerenciador de contexto para adaptar aplicações de mapas a diferentes grupos de usuários. A auto-hospedagem em um VPS dedicado mantém camadas proprietárias, mapas base e análises sob seu controle, evitando o preço por usuário de plataformas GIS hospedadas.