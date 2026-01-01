Implante MapStore em instalação com um clique.
Framework WebGIS de código aberto para construir mapas interativos, dashboards e geohistorias 3D a partir de qualquer fonte de dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MapStore
MapStore é um produto WebGIS de código aberto desenvolvido pela GeoSolutions que permite que equipes criem, salvem e compartilhem mapas interativos, painéis e geostories imersivas no navegador. Ele suporta todo o conjunto de padrões OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) e se integra nativamente com GeoServer, MapServer, serviços ArcGIS REST e qualquer backend geoespacial compatível com padrões.
Construído sobre OpenLayers, Leaflet e CesiumJS, o MapStore unifica visualizadores 2D e 3D, uma tabela de atributos rica, widgets de gráficos e um gerenciador de contexto para adaptar aplicações de mapas a diferentes grupos de usuários. A auto-hospedagem em um VPS dedicado mantém camadas proprietárias, mapas base e análises sob seu controle, evitando o preço por usuário de plataformas GIS hospedadas.
MapStore: principais recursos
Mapas e painéis
Crie mapas 2D interativos e painéis de dados com gráficos, contadores e widgets de texto que são atualizados a partir de camadas WMS, WFS e WPS ao vivo.
3D GeoHistórias
Crie geohistorias narrativas com cenas 3D alimentadas por CesiumJS, animações de voo e mídia incorporada para comunicar dados espaciais para públicos não-GIS.
Padrões OGC
Suporte nativo para WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW e 3D Tiles conecta o MapStore ao GeoServer, MapServer e a qualquer serviço geoespacial compatível.
Gerenciador de contexto
Configure contextos de aplicação que expõem barras de ferramentas personalizadas, plugins e camadas para grupos de usuários específicos sem bifurcar a base de código.
Integração de Catálogo
Pesquise e importe camadas de catálogos CSW, WMS, WMTS, TMS e ArcGIS REST diretamente dentro do compositor de mapas, acelerando a descoberta de dados.
Tabela de atributos
Consulte, filtre e edite atributos de recursos vetoriais com uma tabela estilo planilha que sincroniza em tempo real com a simbologia e seleções do mapa.
Por que executar MapStore na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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