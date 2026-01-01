Implante QloApps com instalação em um clique.
Sistema de gerenciamento e reservas de hotéis de código aberto com um sistema de gerenciamento de propriedades, motor de reservas e site de hotel.
Escolha um plano VPS para QloApps
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com QloApps
QloApps é uma plataforma de comércio hoteleiro gratuita e de código aberto que combina um Sistema de Gerenciamento de Propriedades, um motor de reservas diretas e um site de hotel voltado para o cliente em uma única instalação. Hoteleiros podem gerenciar inventário de quartos, tarifas, impostos e reservas a partir de um único painel, enquanto aceitam reservas diretamente em seu próprio site sem pagar comissão a portais de terceiros.
Hospedar o QloApps em seu próprio VPS mantém os dados dos hóspedes, registros de pagamento e histórico de reservas sob seu controle total, elimina taxas por reserva comuns em serviços de reservas hospedados e permite que você personalize o fluxo de reservas, o tema e o back-office para corresponder à forma como sua propriedade realmente opera.
QloApps: principais recursos
Motor de reservas diretas
Aceite reservas diretamente no site do seu hotel com disponibilidade em tempo real, planos de tarifas e confirmações instantâneas — sem comissão para portais de terceiros.
Administração de propriedades
Gerencie quartos, tipos de quarto, planos de tarifas, preços sazonais, impostos e inventário a partir de um único back office desenvolvido com base em fluxos de trabalho reais de hotéis.
Suporte multi-hotel
Gerencie várias propriedades a partir de uma única instalação, com quartos por hotel, tarifas, permissões de equipe e relatórios consolidados para todo o grupo.
Site de hotel integrado
Crie um site de hotel voltado para o cliente com listagens de quartos, galeria, avaliações e páginas de contato pronto para usar — sem um CMS separado para manter.
Módulos e complementos
Estenda os fluxos de reserva com gateways de pagamento, gerenciadores de canais e módulos de marketing do marketplace QloApps sem modificar o código principal.
Multilíngue e moeda
Atenda a clientes internacionais com suporte nativo a múltiplos idiomas e múltiplas moedas, configurável por mercado a partir do painel de administração.
Por que executar QloApps na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.