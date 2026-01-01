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Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com QloApps

QloApps é uma plataforma de comércio hoteleiro gratuita e de código aberto que combina um Sistema de Gerenciamento de Propriedades, um motor de reservas diretas e um site de hotel voltado para o cliente em uma única instalação. Hoteleiros podem gerenciar inventário de quartos, tarifas, impostos e reservas a partir de um único painel, enquanto aceitam reservas diretamente em seu próprio site sem pagar comissão a portais de terceiros.

Hospedar o QloApps em seu próprio VPS mantém os dados dos hóspedes, registros de pagamento e histórico de reservas sob seu controle total, elimina taxas por reserva comuns em serviços de reservas hospedados e permite que você personalize o fluxo de reservas, o tema e o back-office para corresponder à forma como sua propriedade realmente opera.

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O que você pode criar com {name}

QloApps: principais recursos

Motor de reservas diretas

Aceite reservas diretamente no site do seu hotel com disponibilidade em tempo real, planos de tarifas e confirmações instantâneas — sem comissão para portais de terceiros.

Administração de propriedades

Gerencie quartos, tipos de quarto, planos de tarifas, preços sazonais, impostos e inventário a partir de um único back office desenvolvido com base em fluxos de trabalho reais de hotéis.

Suporte multi-hotel

Gerencie várias propriedades a partir de uma única instalação, com quartos por hotel, tarifas, permissões de equipe e relatórios consolidados para todo o grupo.

Site de hotel integrado

Crie um site de hotel voltado para o cliente com listagens de quartos, galeria, avaliações e páginas de contato pronto para usar — sem um CMS separado para manter.

Módulos e complementos

Estenda os fluxos de reserva com gateways de pagamento, gerenciadores de canais e módulos de marketing do marketplace QloApps sem modificar o código principal.

Multilíngue e moeda

Atenda a clientes internacionais com suporte nativo a múltiplos idiomas e múltiplas moedas, configurável por mercado a partir do painel de administração.

Por que executar QloApps na Hostinger?

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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