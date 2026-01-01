QloApps é uma plataforma de comércio hoteleiro gratuita e de código aberto que combina um Sistema de Gerenciamento de Propriedades, um motor de reservas diretas e um site de hotel voltado para o cliente em uma única instalação. Hoteleiros podem gerenciar inventário de quartos, tarifas, impostos e reservas a partir de um único painel, enquanto aceitam reservas diretamente em seu próprio site sem pagar comissão a portais de terceiros.

Hospedar o QloApps em seu próprio VPS mantém os dados dos hóspedes, registros de pagamento e histórico de reservas sob seu controle total, elimina taxas por reserva comuns em serviços de reservas hospedados e permite que você personalize o fluxo de reservas, o tema e o back-office para corresponder à forma como sua propriedade realmente opera.