Implante o MindsDB com um clique.
Plataforma de IA que permite criar e consultar modelos de aprendizado de máquina a partir dos seus bancos de dados usando SQL padrão.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MindsDB
MindsDB é uma plataforma de IA de código aberto que integra o aprendizado de máquina diretamente à sua infraestrutura de banco de dados existente por meio de SQL. Em vez de construir pipelines de ML separados, você cria, treina e consulta modelos preditivos com sintaxe SQL padrão em seus dados de PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Ele suporta AutoML, previsão de séries temporais, classificação e integrações com OpenAI, Hugging Face e outros provedores de IA.
Implantar o MindsDB em seu próprio VPS mantém os dados de treinamento e os artefatos do modelo dentro da sua infraestrutura, fornece recursos dedicados para o treinamento de modelos e elimina os custos de nuvem por previsão — tornando a IA acessível às equipes de dados a um custo fixo previsível.
MindsDB: principais recursos
ML Baseado em SQL
Crie e consulte modelos de machine learning com SQL padrão — sem frameworks Python ou pipelines de ML separados.
AutoML Mecanismo
A engenharia de recursos automatizada e a seleção de modelos reduzem a experiência necessária para implantar modelos preditivos precisos.
Suporte a Múltiplos Bancos de Dados
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB e muito mais para treinar modelos diretamente nos seus dados de produção existentes.
Integrações de Modelo de IA
Integre OpenAI, Hugging Face e outros provedores para adicionar PNL com tecnologia GPT e recursos de IA personalizados via SQL.
Previsão de Séries Temporais
Crie modelos de previsão de demanda, detecção de anomalias e previsão de estoque sem conhecimento especializado em ML.
Por que executar MindsDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.