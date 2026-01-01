MindsDB é uma plataforma de IA de código aberto que integra o aprendizado de máquina diretamente à sua infraestrutura de banco de dados existente por meio de SQL. Em vez de construir pipelines de ML separados, você cria, treina e consulta modelos preditivos com sintaxe SQL padrão em seus dados de PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Ele suporta AutoML, previsão de séries temporais, classificação e integrações com OpenAI, Hugging Face e outros provedores de IA.

Implantar o MindsDB em seu próprio VPS mantém os dados de treinamento e os artefatos do modelo dentro da sua infraestrutura, fornece recursos dedicados para o treinamento de modelos e elimina os custos de nuvem por previsão — tornando a IA acessível às equipes de dados a um custo fixo previsível.