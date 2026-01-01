Dockge é um gerenciador de stacks Docker Compose focado e auto-hospedado, construído pelo criador do Uptime Kuma. Em vez de tentar gerenciar cada primitiva Docker, ele faz uma coisa bem: permite criar, editar, iniciar, parar e excluir stacks Compose através de uma interface web rápida e reativa. O editor YAML integrado oferece destaque de sintaxe e validação em tempo real, e você pode converter comandos docker run existentes para o formato Compose em segundos.

Armazenar stacks como arquivos simples em disco significa que o Dockge se encaixa naturalmente em qualquer fluxo de trabalho de backup ou controle de versão. A auto-hospedagem mantém a configuração da sua infraestrutura privada e oferece uma interface de gerenciamento persistente que está sempre disponível, mesmo quando você está longe do terminal.