Implante Dockge com instalação em um clique.
UI reativa e auto-hospedada para gerenciar stacks do Docker Compose sem precisar usar a linha de comando.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dockge
Dockge é um gerenciador de stacks Docker Compose focado e auto-hospedado, construído pelo criador do Uptime Kuma. Em vez de tentar gerenciar cada primitiva Docker, ele faz uma coisa bem: permite criar, editar, iniciar, parar e excluir stacks Compose através de uma interface web rápida e reativa. O editor YAML integrado oferece destaque de sintaxe e validação em tempo real, e você pode converter comandos docker run existentes para o formato Compose em segundos.
Armazenar stacks como arquivos simples em disco significa que o Dockge se encaixa naturalmente em qualquer fluxo de trabalho de backup ou controle de versão. A auto-hospedagem mantém a configuração da sua infraestrutura privada e oferece uma interface de gerenciamento persistente que está sempre disponível, mesmo quando você está longe do terminal.
Dockge: principais recursos
Editor YAML interativo
O destaque de sintaxe e a validação em tempo real facilitam escrever e atualizar arquivos Compose diretamente no navegador.
Streaming de logs em tempo real
Logs do contêiner são transmitidos ao vivo na interface para que possa monitorar a inicialização, erros e saída sem abrir um terminal.
docker run converter
Cole qualquer comando docker run e o Dockge o converte em um docker-compose.yaml pronto para uso automaticamente.
Armazenamento em pilha baseado em arquivos
Todos os arquivos Compose são armazenados como arquivos simples em disco, facilitando backups e controle de versão.
Pegada leve
O consumo mínimo de recursos deixa CPU e memória disponíveis para as aplicações que você realmente está gerenciando.
Por que executar Dockge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
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