MiroTalk P2P é uma plataforma de videoconferência WebRTC auto-hospedada que roteia a mídia diretamente entre os participantes — não através do seu servidor. Como os fluxos de vídeo viajam peer-to-peer, a latência é mínima e a largura de banda do seu servidor VPS é usada apenas para sinalização, mesmo quando várias salas são executadas simultaneamente. Os participantes entram de qualquer navegador moderno através de um link compartilhável, sem necessidade de conta, download ou plugin.

Ao contrário dos serviços em nuvem que registram e processam dados de reuniões em sua infraestrutura, a auto-hospedagem do MiroTalk mantém cada conversa no hardware que você possui. As salas podem ser protegidas por senha, a proteção do host limita a criação de sessões a usuários autorizados, e uma API REST permite integrar a criação de reuniões em seus próprios aplicativos.