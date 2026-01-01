Implante o MiroTalk com instalação em um clique.
Videoconferência P2P auto-hospedada com salas ilimitadas, compartilhamento de tela e sem necessidade de instalação de aplicativo para os participantes.
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O que você pode criar com MiroTalk
MiroTalk P2P é uma plataforma de videoconferência WebRTC auto-hospedada que roteia a mídia diretamente entre os participantes — não através do seu servidor. Como os fluxos de vídeo viajam peer-to-peer, a latência é mínima e a largura de banda do seu servidor VPS é usada apenas para sinalização, mesmo quando várias salas são executadas simultaneamente. Os participantes entram de qualquer navegador moderno através de um link compartilhável, sem necessidade de conta, download ou plugin.
Ao contrário dos serviços em nuvem que registram e processam dados de reuniões em sua infraestrutura, a auto-hospedagem do MiroTalk mantém cada conversa no hardware que você possui. As salas podem ser protegidas por senha, a proteção do host limita a criação de sessões a usuários autorizados, e uma API REST permite integrar a criação de reuniões em seus próprios aplicativos.
MiroTalk: principais recursos
Mídia ponto a ponto
Transmissão de vídeo e áudio diretamente entre os participantes — não através do seu servidor — mantendo a latência baixa e os custos de largura de banda próximos de zero, independentemente de quantas salas estejam sendo executadas simultaneamente.
Não precisa de aplicativo
Participantes participam de qualquer navegador moderno através de um link compartilhável, sem necessidade de registro de conta, download ou plugin de navegador.
Compartilhamento e gravação de tela
Compartilhe sua tela ou uma janela de aplicativo específica, e grave sessões localmente no seu dispositivo sem armazenar as gravações no servidor.
Quadro branco e compartilhamento de arquivos
Colabore em tempo real em um quadro branco compartilhado e transfira arquivos diretamente entre os participantes durante uma sessão sem armazenamento externo.
Proteção do Host
Exija uma senha para criar novas salas, limitando a criação de sessões a usuários autorizados, enquanto mantém os links de acesso dos participantes abertos e sem atritos.
REST API e incorporação
Crie salas e gere tokens de acesso programaticamente através de uma API REST documentada, e incorpore a interface de conferência em qualquer site como um iframe.
Por que executar MiroTalk na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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