Implante o Posterr com instalação em um clique.
Sinalização digital de pôster 'em exibição' que transforma qualquer navegador em uma tela estilo cinema para bibliotecas Plex.
Escolha um plano VPS para Posterr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Posterr
Posterr é uma aplicação Node.js de código aberto que imita os painéis digitais de pôsteres encontrados nos saguões de cinemas. Ele lê o estado em tempo real do seu Plex Media Server e mostra o título em reprodução no momento, seleções sob demanda de bibliotecas selecionadas e lançamentos futuros extraídos de Sonarr, Radarr e Readarr.
Hospedar o Posterr em um VPS mantém a exibição sempre disponível em qualquer navegador, telefone, tablet, Fire Stick ou tela montada na parede — sem depender de um computador doméstico estar ligado. Ele se conecta ao Plex e à pilha arr pela rede, então funciona independentemente de seus serviços de mídia estarem rodando no mesmo VPS ou em um servidor doméstico remoto.
Posterr: principais recursos
Tela de reprodução
Exibe pôsteres de filmes, TV e música ao vivo com tempo de execução, estúdio, classificação de conteúdo e uma barra de progresso com reconhecimento de transcodificação.
Slides em breve
Busca filmes futuros do Radarr, episódios e estreias de temporada do Sonarr, e livros novos do Readarr.
Seleções da biblioteca sob demanda
Alterna títulos aleatórios das bibliotecas Plex selecionadas para que a tela permaneça interessante mesmo quando nada está sendo transmitido.
Compatível com múltiplas telas
Dimensiona automaticamente de 320px até 4K, suporta retrato ou paisagem, e inclui um temporizador de suspensão com controle de monitor CEC.
Slides e temas personalizados
Misture suas próprias imagens, arte de fundo e temas, ou incorpore páginas web externas como slides rotativos adicionais.
Curiosidades e Awtrix
Execute um quiz de curiosidades de filmes integrado entre slides e espelhe os dados de reprodução atual para displays de matriz de LED Awtrix.
Por que executar Posterr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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