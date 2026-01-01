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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Posterr

Posterr é uma aplicação Node.js de código aberto que imita os painéis digitais de pôsteres encontrados nos saguões de cinemas. Ele lê o estado em tempo real do seu Plex Media Server e mostra o título em reprodução no momento, seleções sob demanda de bibliotecas selecionadas e lançamentos futuros extraídos de Sonarr, Radarr e Readarr.

Hospedar o Posterr em um VPS mantém a exibição sempre disponível em qualquer navegador, telefone, tablet, Fire Stick ou tela montada na parede — sem depender de um computador doméstico estar ligado. Ele se conecta ao Plex e à pilha arr pela rede, então funciona independentemente de seus serviços de mídia estarem rodando no mesmo VPS ou em um servidor doméstico remoto.

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O que você pode criar com {name}

Posterr: principais recursos

Tela de reprodução

Exibe pôsteres de filmes, TV e música ao vivo com tempo de execução, estúdio, classificação de conteúdo e uma barra de progresso com reconhecimento de transcodificação.

Slides em breve

Busca filmes futuros do Radarr, episódios e estreias de temporada do Sonarr, e livros novos do Readarr.

Seleções da biblioteca sob demanda

Alterna títulos aleatórios das bibliotecas Plex selecionadas para que a tela permaneça interessante mesmo quando nada está sendo transmitido.

Compatível com múltiplas telas

Dimensiona automaticamente de 320px até 4K, suporta retrato ou paisagem, e inclui um temporizador de suspensão com controle de monitor CEC.

Slides e temas personalizados

Misture suas próprias imagens, arte de fundo e temas, ou incorpore páginas web externas como slides rotativos adicionais.

Curiosidades e Awtrix

Execute um quiz de curiosidades de filmes integrado entre slides e espelhe os dados de reprodução atual para displays de matriz de LED Awtrix.

Por que executar Posterr na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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