Posterr é uma aplicação Node.js de código aberto que imita os painéis digitais de pôsteres encontrados nos saguões de cinemas. Ele lê o estado em tempo real do seu Plex Media Server e mostra o título em reprodução no momento, seleções sob demanda de bibliotecas selecionadas e lançamentos futuros extraídos de Sonarr, Radarr e Readarr.

Hospedar o Posterr em um VPS mantém a exibição sempre disponível em qualquer navegador, telefone, tablet, Fire Stick ou tela montada na parede — sem depender de um computador doméstico estar ligado. Ele se conecta ao Plex e à pilha arr pela rede, então funciona independentemente de seus serviços de mídia estarem rodando no mesmo VPS ou em um servidor doméstico remoto.