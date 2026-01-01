O Tiny File Manager é um gerenciador de arquivos compacto e de código aberto que funciona inteiramente como um único arquivo PHP, oferecendo a você uma interface completa baseada em navegador para gerenciar arquivos no seu servidor sem clientes SSH ou FTP. Ele suporta upload e download de arquivos, copiar, mover, renomear, excluir, criar arquivos e um editor de texto integrado — tudo acessível através de uma interface de usuário web limpa e responsiva.

Hospedar o Tiny File Manager no seu VPS mantém seus arquivos sob seu controle e permite conceder acesso baseado em função a membros da equipe com diferentes níveis de permissão. Sua pegada mínima significa que ele funciona junto com seus aplicativos existentes sem adicionar uma sobrecarga de recursos perceptível.