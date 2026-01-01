Implante Tiny File Manager com instalação em um clique.
Gerenciador de arquivos web PHP de arquivo único e leve para fazer upload, download e organizar arquivos do servidor de qualquer navegador.
Escolha um plano VPS para Tiny File Manager
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tiny File Manager
O Tiny File Manager é um gerenciador de arquivos compacto e de código aberto que funciona inteiramente como um único arquivo PHP, oferecendo a você uma interface completa baseada em navegador para gerenciar arquivos no seu servidor sem clientes SSH ou FTP. Ele suporta upload e download de arquivos, copiar, mover, renomear, excluir, criar arquivos e um editor de texto integrado — tudo acessível através de uma interface de usuário web limpa e responsiva.
Hospedar o Tiny File Manager no seu VPS mantém seus arquivos sob seu controle e permite conceder acesso baseado em função a membros da equipe com diferentes níveis de permissão. Sua pegada mínima significa que ele funciona junto com seus aplicativos existentes sem adicionar uma sobrecarga de recursos perceptível.
Tiny File Manager: principais recursos
Operações Completas de Arquivos
Fazer upload, baixar, copiar, mover, renomear e excluir arquivos e pastas diretamente do navegador sem exigir acesso SSH ou FTP.
Acesso multiusuário
Defina múltiplas contas de usuário com senhas individuais e níveis de permissão, incluindo funções somente leitura para acesso restrito.
Editor de Texto Integrado
Edite arquivos de configuração, scripts e código diretamente no navegador com suporte a destaque de sintaxe, dispensando a necessidade de um editor separado.
Arquivo de Suporte
Crie arquivos ZIP e extraia arquivos compactados através da interface web, simplificando transferências em lote e backups sem ferramentas de linha de comando.
Pesquisa de Arquivo
Pesquise em diretórios por nome de arquivo ou conteúdo para localizar arquivos rapidamente sem navegar manualmente pelas árvores de pastas.
Por que executar Tiny File Manager na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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