Implante Zabbix com um clique.
Monitoramento de código aberto de nível empresarial para redes, servidores, aplicações e serviços em nuvem em uma única plataforma unificada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Zabbix
O Zabbix é uma solução de monitoramento de código aberto de nível empresarial, confiada pela NASA, Salesforce e dezenas de milhares de organizações para monitorar a saúde de redes, servidores, máquinas virtuais, contêineres e serviços de nuvem. Uma única instância do Zabbix pode coletar dezenas de milhares de métricas por segundo através de agentes, SNMP, IPMI, JMX, verificações HTTP e scripts personalizados, e então identificar anomalias através de gatilhos baseados em modelos, regras de escalonamento e painéis completos.
Auto-hospedar o Zabbix em seu próprio VPS mantém cada métrica, evento e credencial dentro da infraestrutura que você controla, sem taxas de licenciamento por host ou cobranças de saída de dados. O banco de dados PostgreSQL e o agente Zabbix incluídos fornecem uma pilha de monitoramento completa, pronta para integrar hosts assim que a implantação for concluída.
Zabbix: principais recursos
Agente e sem agente
Colete métricas através de agentes nativos do Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet e verificações HTTP sem instalar software em cada dispositivo monitorado.
Autodescoberta
Descubra hosts, interfaces de rede, serviços e máquinas virtuais automaticamente e aplique modelos de monitoramento sem configuração manual.
Alertas flexíveis
Defina regras de escalonamento e envie notificações para Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-mail, SMS e webhooks com base na gravidade e no destinatário.
Monitoramento baseado em modelos
Centenas de modelos prontos para uso cobrem bancos de dados, servidores web, Kubernetes, AWS, VMware e equipamentos de rede, assim a integração de novos hosts leva minutos, não horas.
Painéis personalizáveis
Crie painéis com gráficos, mapas, widgets de principais hosts e relatórios de SLA personalizados para operadores de NOC, desenvolvedores ou partes interessadas executivas.
Métricas de longo prazo
Armazene dados históricos e tendências agregadas no PostgreSQL para anos de planejamento de capacidade, revisão pós-incidente e relatórios de conformidade.
Por que executar Zabbix na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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