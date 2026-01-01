O Zabbix é uma solução de monitoramento de código aberto de nível empresarial, confiada pela NASA, Salesforce e dezenas de milhares de organizações para monitorar a saúde de redes, servidores, máquinas virtuais, contêineres e serviços de nuvem. Uma única instância do Zabbix pode coletar dezenas de milhares de métricas por segundo através de agentes, SNMP, IPMI, JMX, verificações HTTP e scripts personalizados, e então identificar anomalias através de gatilhos baseados em modelos, regras de escalonamento e painéis completos.

Auto-hospedar o Zabbix em seu próprio VPS mantém cada métrica, evento e credencial dentro da infraestrutura que você controla, sem taxas de licenciamento por host ou cobranças de saída de dados. O banco de dados PostgreSQL e o agente Zabbix incluídos fornecem uma pilha de monitoramento completa, pronta para integrar hosts assim que a implantação for concluída.