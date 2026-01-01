Implante EmbyStat com instalação de um clique.
Painel de estatísticas e análises para servidores de mídia Emby e Jellyfin com insights detalhados da biblioteca e relatórios de visualização.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com EmbyStat
EmbyStat é uma ferramenta dedicada de análises e estatísticas para servidores de mídia Emby e Jellyfin. Ela se conecta diretamente à API do seu servidor de mídia para coletar dados sobre sua biblioteca, hábitos de visualização e desempenho do servidor, apresentando as informações por meio de painéis visuais e relatórios detalhados.
A implantação do EmbyStat em um VPS garante a coleta contínua de dados em segundo plano e análises sempre acessíveis sem consumir recursos no próprio servidor de mídia. O armazenamento persistente retém estatísticas históricas para análise de tendências de longo prazo, e a coleta programada mantém os relatórios atualizados sem intervenção manual.
EmbyStat: principais recursos
Estatísticas da Biblioteca
Análises detalhadas da sua biblioteca de filmes e TV por gênero, qualidade, idioma e classificação dão uma visão completa da sua coleção de mídia.
Visualização de Análise de desempenho
Acompanhe o histórico de visualização e os padrões de visualização por usuário, revelando qual conteúdo é assistido, reassistido ou deixado inacabado.
Detecção de Duplicatas
Identifica arquivos duplicados em sua biblioteca para ajudar a recuperar espaço de armazenamento e manter uma coleção limpa e bem organizada.
Monitoramento da Saúde do Servidor
Monitora métricas de desempenho do servidor e atividade do usuário para ajudar a identificar gargalos e garantir uma experiência de streaming fluida.
Gráficos Interativos
Dashboards visuais com gráficos e diagramas facilitam a exploração de tendências e o compartilhamento de insights da biblioteca de relance.
Por que executar EmbyStat na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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