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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com EmbyStat

EmbyStat é uma ferramenta dedicada de análises e estatísticas para servidores de mídia Emby e Jellyfin. Ela se conecta diretamente à API do seu servidor de mídia para coletar dados sobre sua biblioteca, hábitos de visualização e desempenho do servidor, apresentando as informações por meio de painéis visuais e relatórios detalhados.

A implantação do EmbyStat em um VPS garante a coleta contínua de dados em segundo plano e análises sempre acessíveis sem consumir recursos no próprio servidor de mídia. O armazenamento persistente retém estatísticas históricas para análise de tendências de longo prazo, e a coleta programada mantém os relatórios atualizados sem intervenção manual.

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EmbyStat: principais recursos

Estatísticas da Biblioteca

Análises detalhadas da sua biblioteca de filmes e TV por gênero, qualidade, idioma e classificação dão uma visão completa da sua coleção de mídia.

Visualização de Análise de desempenho

Acompanhe o histórico de visualização e os padrões de visualização por usuário, revelando qual conteúdo é assistido, reassistido ou deixado inacabado.

Detecção de Duplicatas

Identifica arquivos duplicados em sua biblioteca para ajudar a recuperar espaço de armazenamento e manter uma coleção limpa e bem organizada.

Monitoramento da Saúde do Servidor

Monitora métricas de desempenho do servidor e atividade do usuário para ajudar a identificar gargalos e garantir uma experiência de streaming fluida.

Gráficos Interativos

Dashboards visuais com gráficos e diagramas facilitam a exploração de tendências e o compartilhamento de insights da biblioteca de relance.

Por que executar EmbyStat na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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