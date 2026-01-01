EmbyStat é uma ferramenta dedicada de análises e estatísticas para servidores de mídia Emby e Jellyfin. Ela se conecta diretamente à API do seu servidor de mídia para coletar dados sobre sua biblioteca, hábitos de visualização e desempenho do servidor, apresentando as informações por meio de painéis visuais e relatórios detalhados.

A implantação do EmbyStat em um VPS garante a coleta contínua de dados em segundo plano e análises sempre acessíveis sem consumir recursos no próprio servidor de mídia. O armazenamento persistente retém estatísticas históricas para análise de tendências de longo prazo, e a coleta programada mantém os relatórios atualizados sem intervenção manual.