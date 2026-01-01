Implante Checkcle com um clique.
Plataforma de monitoramento em tempo real de código aberto para acompanhamento de uptime, infraestrutura e SSL, com páginas de status públicas.
Escolha um plano VPS para Checkcle
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Checkcle
Checkcle é uma plataforma de monitoramento full-stack que oferece às equipes de DevOps e administradores de sistema visibilidade unificada sobre sites, APIs, servidores e certificados SSL a partir de um único painel auto-hospedado. Ele monitora endpoints HTTP, TCP, DNS e ping, juntamente com métricas de servidor Linux e Windows — CPU, RAM, disco e rede — tudo em tempo real.
Ao contrário das ferramentas de monitoramento SaaS que cobram por monitor ou por usuário, auto-hospedar o Checkcle em seu próprio VPS significa monitores ilimitados, propriedade total dos dados e sem taxas recorrentes. Páginas de status públicas e alertas multi-canal via Telegram, Slack, Discord, Email e Matrix mantêm sua equipe e usuários informados quando incidentes ocorrem.
Checkcle: principais recursos
Monitoramento de Uptime
Monitore endpoints HTTP, TCP, DNS e ping com intervalos configuráveis, rastreamento de tempo de resposta e alertas instantâneos de inatividade.
Métricas de Infraestrutura de Servidor
Monitore o uso de CPU, RAM, disco e rede em servidores Linux e Windows através de uma instalação de agente leve de uma linha.
SSL e Rastreamento de Domínio
Monitore a expiração de certificados SSL e o status do domínio para evitar interrupções inesperadas causadas por certificados expirados ou mal configurados.
Páginas de status públicas
Compartilhe o status operacional em tempo real com usuários e partes interessadas por meio de páginas de status públicas personalizáveis.
Alertas Multi-canal
Envie notificações de incidentes para Telegram, Slack, Discord, Email e Matrix com modelos de alerta personalizáveis.
Por que executar Checkcle na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.