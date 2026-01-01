Checkcle é uma plataforma de monitoramento full-stack que oferece às equipes de DevOps e administradores de sistema visibilidade unificada sobre sites, APIs, servidores e certificados SSL a partir de um único painel auto-hospedado. Ele monitora endpoints HTTP, TCP, DNS e ping, juntamente com métricas de servidor Linux e Windows — CPU, RAM, disco e rede — tudo em tempo real.

Ao contrário das ferramentas de monitoramento SaaS que cobram por monitor ou por usuário, auto-hospedar o Checkcle em seu próprio VPS significa monitores ilimitados, propriedade total dos dados e sem taxas recorrentes. Páginas de status públicas e alertas multi-canal via Telegram, Slack, Discord, Email e Matrix mantêm sua equipe e usuários informados quando incidentes ocorrem.