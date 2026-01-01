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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com wger

wger é um rastreador de fitness e treino de código aberto que combina um banco de dados abrangente de exercícios, planejamento de treino estruturado, rastreamento de nutrição e monitoramento de peso corporal em um único aplicativo Django auto-hospedado. Ele vem com um catálogo de milhares de exercícios, curado pela comunidade, com descrições, músculos-alvo e imagens de demonstração, e se integra com aplicativos móveis nativos para iOS e Android para que os atletas possam registrar treinos e refeições na academia.

Auto-hospedar o wger em seu VPS mantém os dados de treinamento pessoal — treinos, medidas corporais, registros alimentares e gráficos de progresso — em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a um SaaS de fitness. A plataforma suporta múltiplos usuários com contas privadas, logins de convidado opcionais para uso experimental e uma API REST abrangente para painéis personalizados ou integrações de aplicativos de terceiros.

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O que você pode criar com {name}

wger: principais recursos

Base de dados de exercícios

Milhares de exercícios selecionados pela comunidade com descrições, grupos musculares-alvo e imagens de demonstração, sincronizados do catálogo original wger.de.

Planejamento de treino

Crie rotinas estruturadas com séries, repetições, pesos e períodos de descanso, e acompanhe o progresso sessão a sessão com gráficos.

Registro de nutrição

Planeje refeições com base em metas de macro e calorias, com um banco de dados de alimentos pesquisável, registros diários de refeições e geração de lista de compras.

Acompanhamento do peso corporal

Registre o peso corporal, medidas e fotos de progresso ao longo do tempo com gráficos de tendência que destacam mudanças de longo prazo.

Aplicativos móveis nativos

Aplicativos complementares gratuitos para iOS e Android se conectam à sua instância auto-hospedada para registro na academia sem a necessidade de um navegador.

Multi-usuário com API

Contas por usuário com logins de convidado opcionais, além de uma API REST abrangente para painéis personalizados, integrações e ferramentas de coaching.

Por que executar wger na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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