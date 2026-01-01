Implante wger com instalação de um clique.
Rastreador de fitness e treino auto-hospedado com banco de dados de exercícios, registro de nutrição e acompanhamento de peso para atletas e treinadores.
Escolha um plano VPS para wger
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com wger
wger é um rastreador de fitness e treino de código aberto que combina um banco de dados abrangente de exercícios, planejamento de treino estruturado, rastreamento de nutrição e monitoramento de peso corporal em um único aplicativo Django auto-hospedado. Ele vem com um catálogo de milhares de exercícios, curado pela comunidade, com descrições, músculos-alvo e imagens de demonstração, e se integra com aplicativos móveis nativos para iOS e Android para que os atletas possam registrar treinos e refeições na academia.
Auto-hospedar o wger em seu VPS mantém os dados de treinamento pessoal — treinos, medidas corporais, registros alimentares e gráficos de progresso — em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a um SaaS de fitness. A plataforma suporta múltiplos usuários com contas privadas, logins de convidado opcionais para uso experimental e uma API REST abrangente para painéis personalizados ou integrações de aplicativos de terceiros.
wger: principais recursos
Base de dados de exercícios
Milhares de exercícios selecionados pela comunidade com descrições, grupos musculares-alvo e imagens de demonstração, sincronizados do catálogo original wger.de.
Planejamento de treino
Crie rotinas estruturadas com séries, repetições, pesos e períodos de descanso, e acompanhe o progresso sessão a sessão com gráficos.
Registro de nutrição
Planeje refeições com base em metas de macro e calorias, com um banco de dados de alimentos pesquisável, registros diários de refeições e geração de lista de compras.
Acompanhamento do peso corporal
Registre o peso corporal, medidas e fotos de progresso ao longo do tempo com gráficos de tendência que destacam mudanças de longo prazo.
Aplicativos móveis nativos
Aplicativos complementares gratuitos para iOS e Android se conectam à sua instância auto-hospedada para registro na academia sem a necessidade de um navegador.
Multi-usuário com API
Contas por usuário com logins de convidado opcionais, além de uma API REST abrangente para painéis personalizados, integrações e ferramentas de coaching.
Por que executar wger na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.