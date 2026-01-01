wger é um rastreador de fitness e treino de código aberto que combina um banco de dados abrangente de exercícios, planejamento de treino estruturado, rastreamento de nutrição e monitoramento de peso corporal em um único aplicativo Django auto-hospedado. Ele vem com um catálogo de milhares de exercícios, curado pela comunidade, com descrições, músculos-alvo e imagens de demonstração, e se integra com aplicativos móveis nativos para iOS e Android para que os atletas possam registrar treinos e refeições na academia.

Auto-hospedar o wger em seu VPS mantém os dados de treinamento pessoal — treinos, medidas corporais, registros alimentares e gráficos de progresso — em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregá-los a um SaaS de fitness. A plataforma suporta múltiplos usuários com contas privadas, logins de convidado opcionais para uso experimental e uma API REST abrangente para painéis personalizados ou integrações de aplicativos de terceiros.