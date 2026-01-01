Implante o HandBrake com um clique.
Transcodificador de vídeo de código aberto, acessível de qualquer navegador, com conversão em lote e processamento automático de pastas monitoradas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com HandBrake
HandBrake é o transcodificador de vídeo de código aberto mais utilizado, capaz de converter praticamente qualquer formato de vídeo em saídas modernas e amplamente compatíveis como MP4 e MKV. Esta implantação executa o HandBrake dentro de um contêiner Docker e transmite sua interface gráfica completa para o seu navegador usando noVNC — sem necessidade de instalação de desktop. Você obtém a interface de usuário completa do HandBrake com todas as suas predefinições de codificação, suporte a legendas, marcadores de capítulo e opções de aceleração de hardware, acessível de qualquer dispositivo com um navegador moderno.
O contêiner inclui um recurso de pasta de monitoramento que converte automaticamente quaisquer arquivos de vídeo que você soltar no diretório de entrada designado, tornando simples executar trabalhos em lote não supervisionados em seu VPS.
HandBrake: principais recursos
GUI no navegador
A interface completa do HandBrake para desktop transmite diretamente para o seu navegador via noVNC — acesse de qualquer lugar sem instalar nenhum software localmente.
Pasta de Observação Automática
Arquivos colocados na pasta de monitoramento são automaticamente enfileirados e convertidos em segundo plano, permitindo o processamento em lote sem supervisão e sem interação manual.
Amplo Suporte a Formatos
Aceita praticamente qualquer formato de vídeo de origem e converte para MP4, MKV ou WebM com controle preciso sobre codecs, bitrates, resolução e faixas de áudio.
Predefinições de Codificação
Dezenas de predefinições integradas visam dispositivos específicos e níveis de qualidade — desde perfis otimizados para streaming até codificações de arquivo de alta qualidade — reduzindo o tempo de configuração.
Suporte a Legendas e Capítulos
Importar, gravar ou passar faixas de legenda e marcadores de capítulo durante a conversão, preservando metadados do arquivo de origem original.
Por que executar HandBrake na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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