HandBrake é o transcodificador de vídeo de código aberto mais utilizado, capaz de converter praticamente qualquer formato de vídeo em saídas modernas e amplamente compatíveis como MP4 e MKV. Esta implantação executa o HandBrake dentro de um contêiner Docker e transmite sua interface gráfica completa para o seu navegador usando noVNC — sem necessidade de instalação de desktop. Você obtém a interface de usuário completa do HandBrake com todas as suas predefinições de codificação, suporte a legendas, marcadores de capítulo e opções de aceleração de hardware, acessível de qualquer dispositivo com um navegador moderno.

O contêiner inclui um recurso de pasta de monitoramento que converte automaticamente quaisquer arquivos de vídeo que você soltar no diretório de entrada designado, tornando simples executar trabalhos em lote não supervisionados em seu VPS.