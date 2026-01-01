O Audiobookshelf é um servidor de mídia auto-hospedado abrangente, construído especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Ele oferece um Progressive Web App (PWA) acessível de qualquer navegador, além de aplicativos nativos para iOS e Android com suporte para ouvir offline. A plataforma transmite todos os formatos de áudio sob demanda, busca metadados e capas automaticamente, e mantém o progresso de reprodução individual sincronizado em todos os dispositivos para cada usuário.

A auto-hospedagem coloca você no controle total da sua biblioteca de mídia — sem taxas de assinatura, sem limites de tamanho de arquivo e sem dependência de fornecedor. Download automático de podcasts, geração de feeds RSS, gerenciamento de capítulos e ferramentas de mesclagem de arquivos de áudio tornam o Audiobookshelf um substituto completo para plataformas comerciais de audiolivros, mantendo seus hábitos de escuta e conteúdo comprado totalmente privados.