Implante Audiobookshelf com instalação em um clique.
Servidor auto-hospedado de audiolivros e podcasts com suporte a múltiplos usuários, aplicativos móveis offline e busca automática de metadados.
Escolha um plano VPS para Audiobookshelf
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Audiobookshelf
O Audiobookshelf é um servidor de mídia auto-hospedado abrangente, construído especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Ele oferece um Progressive Web App (PWA) acessível de qualquer navegador, além de aplicativos nativos para iOS e Android com suporte para ouvir offline. A plataforma transmite todos os formatos de áudio sob demanda, busca metadados e capas automaticamente, e mantém o progresso de reprodução individual sincronizado em todos os dispositivos para cada usuário.
A auto-hospedagem coloca você no controle total da sua biblioteca de mídia — sem taxas de assinatura, sem limites de tamanho de arquivo e sem dependência de fornecedor. Download automático de podcasts, geração de feeds RSS, gerenciamento de capítulos e ferramentas de mesclagem de arquivos de áudio tornam o Audiobookshelf um substituto completo para plataformas comerciais de audiolivros, mantendo seus hábitos de escuta e conteúdo comprado totalmente privados.
Audiobookshelf: principais recursos
Sincronização de progresso multiusuário
Cada usuário mantém um progresso de reprodução independente que sincroniza entre navegadores e dispositivos móveis, tornando-o ideal para compartilhamento familiar ou doméstico.
Aplicativos móveis offline
Aplicativos nativos para iOS e Android permitem que os usuários baixem conteúdo para ouvir sem uma conexão com a internet, perfeito para deslocamentos e viagens.
Busca automática de metadados
A arte da capa e os metadados são buscados automaticamente do Audible, Google Livros, iTunes e outras fontes, mantendo sua biblioteca com uma aparência impecável sem esforço manual.
Gestão de Podcast
Assine podcasts, baixe automaticamente novos episódios e gere feeds RSS privados para que você possa ouvir em qualquer reprodutor de podcast que já usa.
Ferramentas do capítulo
Edite e consulte dados de capítulos via API Audnexus, depois incorpore metadados atualizados diretamente em arquivos de áudio para uma navegação precisa entre capítulos.
Por que executar Audiobookshelf na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.