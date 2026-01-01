Implante Apache Guacamole com instalação em um clique.
Gateway de desktop remoto sem cliente para acessar conexões RDP, SSH, VNC e Telnet diretamente do seu navegador web.
Escolha um plano VPS para Apache Guacamole
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache Guacamole
O Apache Guacamole é um gateway de desktop remoto sem cliente que permite acessar servidores RDP, VNC, SSH e Telnet de qualquer navegador web moderno — sem plugins, sem software cliente nativo e sem configuração por dispositivo. O navegador lida com a renderização enquanto um daemon do lado do servidor traduz os protocolos, tornando o acesso remoto tão simples quanto abrir uma URL.
Hospedar o Guacamole em seu próprio VPS transforma seu servidor em um host de salto central para gerenciar máquinas remotas em qualquer lugar do mundo. O gerenciamento de usuários integrado, logs de auditoria e compartilhamento de conexão o tornam igualmente útil para administradores solo e pequenas equipes, mantendo cada credencial e sessão sob seu controle direto.
Apache Guacamole: principais recursos
Acesso sem cliente via navegador
Conecte-se a qualquer host RDP, VNC, SSH ou Telnet diretamente de uma aba do navegador — sem software cliente, sem plugins, sem soluções alternativas de firewall.
Suporte multiprotocolo
Adaptadores integrados para RDP, VNC, SSH, Telnet e Kubernetes cobrem as necessidades diárias de administradores, desenvolvedores e equipes de segurança.
Credenciais centralizadas
Armazene senhas de servidor, chaves SSH e certificados uma vez no Guacamole e conceda acesso aos usuários sem nunca compartilhar os segredos subjacentes.
Gerenciamento de usuários e grupos
Permissões baseadas em função, integração LDAP e SAML, e regras de acesso por conexão mantêm grandes equipes organizadas à medida que o inventário de conexões cresce.
Gravação de sessão e auditoria
A gravação opcional de sessão e os logs de atividade detalhados facilitam a auditoria de quem se conectou onde e o que fez.
Por que executar Apache Guacamole na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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