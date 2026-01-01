Implante o MetaMCP com instalação em um clique.
Agregador e gateway MCP unificado que permite gerenciar, compor e expor todos os seus servidores MCP através de um único endpoint.
Escolha um plano VPS para MetaMCP
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
O que você pode criar com MetaMCP
MetaMCP é um proxy MCP (Model Context Protocol) de código aberto que agrega múltiplos servidores MCP em um único endpoint unificado. Ele permite agrupar servidores em namespaces, aplicar middleware para limitação de taxa e observabilidade, e expor endpoints com autenticação — tudo sem modificar seus clientes MCP existentes.
Hospedar o MetaMCP por conta própria em seu próprio VPS oferece controle total sobre sua infraestrutura de ferramentas de IA. Conecte qualquer cliente MCP (Cursor, Claude Desktop ou agentes personalizados) a um gateway gerenciado, mantenha os segredos no lado do servidor e escale seu ecossistema de ferramentas sem reconfigurar cada cliente quando os servidores mudarem.
MetaMCP: principais recursos
MCP Server Agregação
Combine qualquer número de servidores STDIO ou HTTP MCP em um único endpoint unificado ao qual seus clientes podem se conectar.
Namespace Workspaces
Agrupe servidores MCP em namespaces isolados e alterne conjuntos inteiros de ferramentas para um endpoint com um clique.
Autenticação de Chave API
Proteja os endpoints com autenticação de token Bearer para que apenas clientes e agentes autorizados possam acessar suas ferramentas.
Inspetor MCP integrado
Inspecione e depure seus endpoints MetaMCP internamente com configurações de servidor salvas para verificar se tudo funciona corretamente.
Suporte de middleware
Aplique middleware plugável para limitação de taxa, observabilidade e segurança em todo o tráfego MCP agregado.
SSO e OAuth
Suporte para provedores OpenID Connect permite o logon único empresarial juntamente com o gerenciamento de sessão local do Better Auth.
Por que executar MetaMCP na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Localização recomendada do servidor:
Verificando...
Comece local. Cresça global.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
30 dias para pedir reembolso
Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.
Explore mais aplicativos para implantar
Visual Studio Code Server
Execute o Visual Studio Code no seu navegador em qualquer lugarSelecionar
1Backend
Plataforma auto-hospedada para construir aplicativos de IA com microsserviços e microfrontendsSelecionar
Adminer
Interface completa de gerenciamento de banco de dados com suporte para mais de 11 sistemasSelecionar