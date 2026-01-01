MetaMCP é um proxy MCP (Model Context Protocol) de código aberto que agrega múltiplos servidores MCP em um único endpoint unificado. Ele permite agrupar servidores em namespaces, aplicar middleware para limitação de taxa e observabilidade, e expor endpoints com autenticação — tudo sem modificar seus clientes MCP existentes.

Hospedar o MetaMCP por conta própria em seu próprio VPS oferece controle total sobre sua infraestrutura de ferramentas de IA. Conecte qualquer cliente MCP (Cursor, Claude Desktop ou agentes personalizados) a um gateway gerenciado, mantenha os segredos no lado do servidor e escale seu ecossistema de ferramentas sem reconfigurar cada cliente quando os servidores mudarem.